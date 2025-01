La nueva edición de este Gran Hermano está generando diferentes situaciones, y muchas de ellas son altamente cuestionables. Lo que ocurrió en estos últimos días tiene que ver con un repudiable comentario que hizo Juan Pablo sobre los cuerpos ajenos, en relación a .

“Chicas, les cuento algo para que sepan. Cuando le dije a Juan Pablo que él era el primero que quería comer cuando traíamos el supermercado, me contestó: ‘Yo como y vos engordás’”, comenzó diciendo la hermanita, a quien no le gustó para nada lo que dijo.

Pero estas palabras del hermanito afectaron notoriamente a , quien al escuchar lo que sucedió se encerró en su habitación y que se quedó muy mal. Charlando directamente con Brian, abrió su corazón y expuso sus sentimientos más profundos.

“Yo sabía que me iba a pasar esto. Me puse a llorar cuando le dijo eso a Chiara. Es una de las cosas que más trabajé, y cualquier tema que me digan, es como volver todo para atrás”, comenzó diciendo Martina, visiblemente afectada.

INESPERADA SITUACIÓN EN GRAN HERMANO

Ni bien comenzó a hacerse viral este fragmento de la charla, muchos seguidores despertaron una fuerte preocupación por la jugadora. Pensando en que esto puede impactar de lleno en su salud y más en días tan difíciles, su tristeza era notoria.

“Se me va a pasar, no es que no me voy a meter más. Es un proceso que ya pasé”, le contó Marina a su compañera. Y , quien estuvo allí para tenderle un oído y que pueda descargar, empatizó con Martina y este problema que la golpea de cerca.

“Que bajón. Por un comentario, muchas chicas se afectan”, destacó. Y en ese momento, la joven le puso punto final a la conversación: “Sí, obvio. Ni siquiera lo escuché, no se como fue la conversación pero me afecta igual”.