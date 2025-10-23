Paola Lens, la joven argentina a la cual se la reportó como desaparecida durante días en España, dijo "sentirse abochornada" por la trascendencia que tuvo su búsqueda a lo largo de una semana. La joven se presentó en una Comisaría de Mallorca para decir que estaba en buen estado de salud y que dejó de hablar con sus familiares por voluntad propia.

Conforme a lo que trascendió por el medio Diario de Mallorca, Paola expresó “sentirse abochornada por la repercusión que había alcanzado su caso tras presentarse con una amiga en la Jefatura de la Policía Nacional de Palma”.

En este marco, añadió que desinstaló todas sus redes sociales porque quería llevar adelante “una desconexión voluntaria”.

La joven se presentó este miércoles 22 de octubre en dicha comisaría para advertir que “se encontraba en perfecto estado de salud” y que no fue una desaparición forzosa, sino voluntaria.

Paola, de 26 años, estuvo en el centro de las noticias en todo el país y hasta en España debido a que sus familiares denunciaron haber dejado de tener contacto con la argentina desde hace varios días luego de que haya viajado por trabajo hasta Mallorca.

Fue tanta la repercusión del caso, que hasta su mamá viajó hasta España para continuar con la búsqueda y hablar con las autoridades, pero minutos antes de ir hasta el Aeropuerto de Ezeiza la contactaron para avisarle que su hija había aparecido.

De igual modo, la mujer viajó y ahora la incógnita es saber qué pudo pasar, sobre todo porque Paola no dejó su dirección o algún contacto, debido a que "dispone de libertad deambulatoria como persona mayor de edad".