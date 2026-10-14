La actriz, cantante y modelo argentina Sabrina Sabrok volvió a generar polémica por sus declaraciones sobre la maternidad y la relación con sus dos hijas. Durante un encuentro con la prensa mexicana, explicó por qué decidió no involucrarse en su crianza y aseguró que prefiere que sus respectivos padres se ocupen de ellas.

La artista, cuyo nombre real es Lorena Fabiana Colotta, tiene dos hijas, de 33 y 16 años. Según explicó, ambas crecieron bajo el cuidado de sus padres, mientras ella se dedicó a trabajar y a cumplir con sus obligaciones económicas.

“Siempre mi posición ha sido dejarlas con los padres, yo trabajar y dar pensión”, expresó Sabrok, quien actualmente reside en México.

La actriz también aseguró que no siente un vínculo maternal como el que habitualmente se espera de una madre. “No siento nada, la verdad. O sea, ¿para qué voy a mentir?”, manifestó ante los periodistas.

“No tengo instinto de madre”

Durante la entrevista, Sabrok explicó que su hija menor, Metztli, de 16 años, vive con su padre, Erick Farjeat, quien se encarga de su cuidado y educación.

La artista sostuvo que no se considera preparada para asumir esa responsabilidad y que, por ese motivo, decidió mantenerse al margen de la convivencia cotidiana.

“Yo prefiero que la cuide el padre, que la cuida muy bien, la educa muy bien y no, yo no serviría, la verdad. Yo me aparto”, afirmó.

También reconoció que su postura no es reciente y que había tomado una decisión similar con su primera hija.

“Todas piensan que porque llevas un niño en la panza, vas a tener instinto de madre. Yo no tengo instinto de madre y es la verdad”, señaló.

Sus declaraciones provocaron repercusiones en las redes sociales, donde se abrió un debate sobre las responsabilidades de los padres y el vínculo emocional con los hijos.

SABRINA SABROK ABANDONA A SUS DOS HIJAS CON SUS PADRES PORQUE CONSIDERA QUE NO ES BUENA MADRE 😢🥹 #ebninforma #ernestobuitronnews #sabrinasabrok #maternidad https://t.co/0Rz3LFs8r7 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 9, 2026

Cuestionó las críticas por ser mujer

Sabrok también se refirió a los cuestionamientos que recibe por su decisión y aseguró que existe una doble vara a la hora de juzgar a madres y padres que no participan activamente en la crianza.

“Hay millones de hombres que ni siquiera dan pensión y no se los juzga”, expresó la artista.

En ese sentido, sostuvo que las críticas están relacionadas tanto con su exposición pública como con su condición de mujer.

“Yo siento que a mí me juzgan por ser mujer, ¿no? Y por ser yo, mi personaje y todo. Pero sobre todo por ser mujer”, manifestó.

La actriz insistió en que cumple con la pensión alimenticia de su hija menor y rechazó que su decisión pueda considerarse un abandono.

Sin embargo, las declaraciones de Sabrok sobre el cumplimiento económico contrastan con cuestionamientos que su expareja había realizado anteriormente acerca de la manutención de la adolescente.

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Quién es Sabrina Sabrok

Sabrina Sabrok nació el 4 de marzo de 1971 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Su nombre real es Lorena Fabiana Colotta y desarrolló gran parte de su carrera artística en México, donde alcanzó popularidad como modelo, cantante, actriz y conductora de televisión.

Durante su trayectoria participó en programas de entretenimiento como La hora pico, incursionó en la música rock y metal industrial y protagonizó distintas producciones televisivas.

También desarrolló una carrera como modelo y actriz de contenido para adultos, convirtiéndose en una figura mediática reconocida por sus transformaciones estéticas y declaraciones controvertidas.

En los últimos años volvió a ocupar espacio en los medios de espectáculos por sus intervenciones públicas sobre su vida personal y familiar.

Sus recientes declaraciones sobre la maternidad reabrieron la discusión acerca de las responsabilidades parentales y las diferencias sociales en la manera de juzgar a madres y padres que deciden no convivir con sus hijos.