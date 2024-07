Este sábado marca un día especial para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes celebrarán su matrimonio después de seis años de una relación que ha capturado el corazón del país. La cantante y el futbolista, reconocidos por su juventud, belleza y éxito, han superado diversas pruebas y se preparan para una celebración de ensueño en el elegante Haras Dok de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde más de 300 invitados estarán presentes para acompañar su unión.

Sin embargo, en medio de la euforia y los preparativos para la gran fiesta, un tema ha desviado la atención del evento principal: la posible ausencia de Gabriela Sabatini, tía de Oriana. Las especulaciones en torno a si la extenista asistirá o no al casamiento se han convertido en el centro de atención en los días previos al evento. Rumores sugerían que Gabriela podría no estar presente debido a una relación distante con su hermano Ova Sabatini y su cuñada Cathy Fulop, los padres de la novia.

A comienzos de esta semana, en una entrevista, Cathy Fulop ofreció declaraciones ambiguas sobre la asistencia de Gabriela, mencionando que aún no estaba confirmada y admitiendo que, en sus 30 años de matrimonio, nunca había tenido una conversación directa con la legendaria tenista. Este comentario avivó el debate en torno a la presencia de Gabriela en el evento.

Puede interesarte

A medida que se acercaba el día de la boda, el tema continuó en el centro del interés mediático. Finalmente, Ova Sabatini, en una llamada telefónica con Socios del Espectáculo (El Trece), abordó la cuestión con una mezcla de tristeza y resignación. Cuando Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa, le preguntó si le preocupaba la controversia sobre la ausencia de su hermana en la boda, Ova respondió: “No me gusta, pero entiendo cómo es esto y sabía que iba a pasar. De verdad, no quiero hablar del tema”. Posteriormente, confirmó que Gabriela no asistirá a la boda, expresando su dolor pero también su deseo de concentrarse en la felicidad del evento: “Es un tema muy, muy triste, pero tengo que aceptarlo y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas”, dijo.

A pesar de esta situación, Ova se mostró profundamente emocionado por el matrimonio de su hija, Oriana, y su futuro yerno, Paulo Dybala. Con una mezcla de nostalgia y alegría, recordó el día del nacimiento de su hija y la ausencia de sus padres fallecidos, Osvaldo y Betty, quienes no podrán compartir este momento especial. “Lo primero que se me viene a la cabeza es el día que nació Oriana, que la vi a los ojos por primera vez. Te cambia la vida para siempre”, compartió Ova, antes de expresar su tristeza por la falta de sus padres en este evento significativo: “Mis viejos no están y uno quisiera que estén. Pero si tengo que resumir esto, estoy feliz”.

Mientras el gran día se aproxima, la pareja se mantiene enfocada en los preparativos para una celebración que promete ser memorable, a pesar de las tensiones que han surgido en torno a la figura de Gabriela Sabatini.