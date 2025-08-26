De forma muy inesperada, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que se casarán en un posteo de Instagram en conjunto con una emotiva publicación acompañada de fotos románticas del momento en un jardín.

La publicación muestra a un Kelce hincado de rodillas y a Taylor luciendo un hermoso anillo de compromiso con diamante tipo cuadrado‑oval en engaste de oro. La leyenda decía:

“Your English teacher and your gym teacher are getting married” (“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”).

Según información publicada en los últimos días, fuentes cercanas indicaron que la pareja se siente lista para el siguiente paso: casarse y formar una familia. Después de varios meses compartiendo tiempo lejos de los reflectores, ambos se sintieron «genuinamente preparados» para esa etapa.



Ambos se sentían preparados para esta nueva etapa. Crédito: @taylorswift @killatrav

¿Cómo se conocieron?

En julio de 2023, Travis Kelce —estrella de los Kansas City Chiefs de la NFL— asistió al Eras Tour de Taylor en Kansas City. En su podcast New Heights, que conduce con su hermano Jason, contó que intentó darle a Taylor una pulsera de la amistad con su número de teléfono, una tradición entre los fans en sus conciertos.

Sin embargo, no logró hacerlo porque ella no interactuaba con nadie antes o después del show.

Aunque en ese momento no se conocieron en persona, el gesto llegó a oídos de Taylor. Kelce lo había contado en tono simpático, y el clip se volvió viral. Tiempo después, Taylor reveló en una entrevista con TIME que escuchó el episodio del podcast y le pareció encantador. Fue entonces cuando decidió ponerse en contacto con él.

Anillo de compromiso con diamante tipo cuadrado‑oval en engaste de oro. Crédito: @taylorswift @killatrav

A través de personas en común, comenzaron a hablar y a conocerse mejor. Para cuando Taylor asistió por primera vez a un partido de los Chiefs en septiembre de 2023, ya habían tenido varias citas privadas.

Su aparición juntos en el estadio de los Chiefs marcó la primera señal pública del romance, y desde entonces han sido vistos en múltiples eventos, tanto deportivos como musicales. Taylor también acompañó a Travis en el Super Bowl LVIII y él asistió a shows de su gira internacional.

La cantante y el jugador de fútbol americano anunciaron su casamiento. Crédito: @taylorswift @killatrav

Apariciones públicas y acompañamiento mútuo

Desde que oficializaron su relación, Taylor Swift y Travis Kelce han demostrado un acompañamiento mutuo constante y muy visible en la esfera pública. Taylor ha sido una presencia habitual en los partidos de los Kansas City Chiefs, celebrando desde el palco junto a la familia Kelce y generando furor en redes sociales cada vez que se la ve en la NFL.

A su vez, Travis ha acompañado a Taylor durante su gira The Eras Tour, incluso en fechas internacionales como Londres y Buenos Aires, donde fue visto entre bambalinas y celebrando junto al equipo de la cantante.

Estas apariciones no solo consolidaron su imagen como pareja, sino que también evidenciaron una relación sólida, de apoyo profesional y emocional, que se volvió icónica en la cultura pop reciente.