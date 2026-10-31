Franco Colapinto volvió a llevar una de las tradiciones más argentinas a la Fórmula 1 y esta vez tuvo como alumno a Lewis Hamilton. Durante una actividad con fanáticos en el Gran Premio de México, el piloto de Alpine le enseñó al siete veces campeón del mundo cómo preparar un mate, en una escena que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

El encuentro ocurrió este sábado en la fan zone del Autódromo Hermanos Rodríguez, antes de la última sesión de entrenamientos libres.

Colapinto compartió el escenario con su compañero Pierre Gasly, mientras que Hamilton participó junto a Charles Leclerc, su compañero en Ferrari.

Lo que comenzó como una charla entre pilotos terminó convirtiéndose en una improvisada clase sobre una de las costumbres más representativas de la Argentina.

La divertida reacción de Hamilton al descubrir cómo se prepara el mate

En las imágenes difundidas por las redes oficiales de la Fórmula 1 se observa cómo Hamilton se acerca al mate de Colapinto y comienza a examinarlo con curiosidad.

El británico intentó mover la bombilla, pero el argentino intervino para explicarle cómo debía utilizarla sin alterar la preparación.

Con el termo en la mano, Colapinto le mostró dónde colocar el agua caliente y cómo acomodar la bombilla, mientras Hamilton seguía atentamente cada indicación.

Franco #Colapinto le enseña a Lewis Hamilton a tomar mate 🧉 en el #MexicoGP https://t.co/oj6P08Ov3V — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) October 31, 2026

La interacción provocó risas y aplausos entre los fanáticos mexicanos que presenciaban la actividad.

El intercambio también dejó una imagen particular: uno de los pilotos más jóvenes de la parrilla enseñándole una tradición argentina a una de las mayores leyendas de la categoría.

El mate, una costumbre que Colapinto llevó a la Fórmula 1

Desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo, Franco Colapinto convirtió al mate en un acompañante habitual durante los fines de semana de carrera.

El piloto de Pilar suele ingresar a los circuitos con el termo y el mate bajo el brazo, una costumbre que despertó la curiosidad de varios compañeros.

En 2024, cuando competía para Williams, protagonizó una situación similar con Alexander Albon durante el Gran Premio de México.

En aquella oportunidad, el piloto anglo-tailandés también intentó mover la bombilla, lo que provocó una rápida advertencia de Colapinto.

“¡No, no muevas eso! Esto no se toca porque desacomodás todo”, le explicó entre risas.

Más adelante, ya como integrante de Alpine, compartió la infusión con Pierre Gasly durante el Gran Premio de Mónaco de 2025.

El francés probó el mate y reconoció que le resultaba intenso por su sabor poco dulce. Incluso bromeó con que la bebida lo mantendría despierto hasta altas horas de la madrugada.

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Cómo le fue a Colapinto en las prácticas del GP de México

Más allá del divertido momento junto a Hamilton, Colapinto continuó con su preparación deportiva para el Gran Premio de México.

Durante la tercera práctica libre, el argentino terminó en el puesto 12, con un tiempo de 1:18.652.

El registro le permitió superar por apenas 22 milésimas a su compañero Pierre Gasly, que finalizó en la 13ª posición.

La actividad del fin de semana continuará con la clasificación y la carrera principal del domingo 1° de noviembre, que se disputará a 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mientras tanto, el video de la clase de mate se convirtió en uno de los momentos más comentados de la previa, con Colapinto como protagonista de una escena que unió la Fórmula 1 con una tradición argentina.