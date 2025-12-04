La defensa del profesor de educación física Juan Francisco Trigatti, condenado por abuso sexual infantil, intentará que la Cámara de Apelaciones revoque el fallo lo dejó en prisión preventiva. La audiencia ya fue agendada.

El docente permanece tras las rejas desde el 1 de noviembre, por orden de los jueces Lisandro Aguirre, Pablo Spekuljak y Sergio Carraro, quienes al momento de resolver tuvieron en cuenta que la Alzada había confirmado la condena a 12 años de prisión impuesta a Tigatti por haber abusado de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá.

El tribunal de segunda instancia que revisará la decisión estará conformado por los jueces Oscar Burtnik, Sergio Alvira y Matías Drivet. El primero es el único de los diez jueces de la primera circunscripción judicial (Santa Fe) que aún no actuó en la causa, razón por la cual intervendrán los camaristas de Rafaela

Spekuljak, Aguirre y Carraro dispusieron la cautelar de máxima.

La audiencia fue fijada para el jueves 11 de diciembre a las 8.45, y se realizará en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La apelación

Los jueces que ordenaron la prisión de Trigatti resolvieron de forma unánime. Además, embargó al docente por 50 millones de pesos. La cautelar fue solicitada por los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, y la querellante Carolina Walker Torres.

El abogado Marcos Barceló, quien está a cargo de la defensa del docente desde la denuncia radicada en 2021, había pedido que se mantuviera la libertad con restricciones en la que Trigatti pasó la mayor parte del proceso judicial. Tras el fallo adverso, decidió apelar.

El defensor apeló la prisión preventiva. Foto: Luis Cetraro

En el recurso que presentó, Barceló cuestionó al tribunal de primera instancia y sostuvo que éste convirtió la cautelar en una medida de cumplimiento de una condena que no está firme. En esa línea, solicitará que se revoque la prisión preventiva, disponiendo la inmediata libertad de su cliente, y que se deje sin efecto el embargo.

La causa

Trigatti fue condenado como autor de "abuso sexual gravemente ultrajante" en perjuicio de cuatro niñas y "abuso sexual simple" en perjuicio de una quinta alumna, agravados por tratarse del encargado de la educación de las menores.

La investigación comenzó en 2021 y llegó a juicio el año pasado. El docente fue absuelto por los jueces de primera instancia Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres. Dicha resolución hizo referencias a la existencia de "inoculación" del relato de las víctimas y la ocurrencia de una "histeria colectiva" entre los familiares de las mismas.

Los seis camaristas -primero Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus; luego Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri- que analizaron el caso en instancias superiores criticaron la aplicación de dicho razonamiento, calificándola los últimos como la "clara exposición de un estereotipo que busca responsabilizar a las víctimas por lo sucedido".

En el fallo confirmatorio de la condena, la Alzada señaló la "contundencia y abundancia de las pruebas" para corroborar los abusos, y sostuvo que la evaluación de las declaraciones de las víctimas se realizó de forma conglobada con el conjunto de pruebas producidas en el debate, con la necesaria aplicación de la perspectiva de vulnerabilidad, género y niñez.