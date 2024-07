La jueza federal Cristina Pozzer Penzo llevó a cabo una audiencia el pasado 19 de julio de 2024, en la cual escuchó las declaraciones de Carlos Pérez, un exmarino, y su esposa, María Victoria Caillava, quien fue funcionaria municipal en 9 de Julio. Ambos están bajo acusación por el presunto delito de “sustracción y ocultamiento” del pequeño Loan Danilo Peña, quien se encuentra desaparecido desde el 13 de junio en Corrientes.

Durante la audiencia, que se realizó a través de una videollamada desde Salta, donde ambos se encuentran detenidos, Pérez afirmó que él y su esposa están siendo señalados injustamente debido a “una tremenda mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado” y defendió su inocencia en relación con el caso. Por su parte, Caillava sugirió que las acusaciones contra ellos podrían haber surgido por la intensa presión mediática que rodea el caso.

Pérez comentó: “En una ocasión subí a Joaquín, el hijo de Antonio Benítez, quien estuvo con Loan todo el día, a nuestra camioneta, y mi esposa también transportó a tres de los hermanos de Loan. Creo que esto pudo haber causado confusión sobre la presencia de Loan en el vehículo.” Luego, agregó: “Es muy poco probable que Loan haya estado en el auto. Les aseguro que Loan no estuvo ni en la camioneta ni en el automóvil. La camioneta podría haber estado contaminada por los hermanos que sí estaban allí.”

Pérez también explicó: “No sabíamos que había un niño desaparecido. Pensamos que la tía de Loan iba a ir a buscarlo, por lo que tomamos un camino rural. En ningún momento lavamos la camioneta.” Además, expresó sus dudas sobre Benítez: “Me sorprendió ver a Benítez regresar sin camiseta y corriendo sudado. Lo vi deambular sin interactuar con nadie. Me dio la impresión de que no estaba actuando de manera normal.”

En cuanto a María Victoria Caillava, ella afirmó: “Escuché que los medios comenzaron a involucrarnos en la situación y le expresé a mi esposo mi preocupación de que los vehículos estuvieran en el galpón abierto. Dicen que lavamos la camioneta y viajamos, pero eso no es verdad. Mi esposo llamó al comisario para pedir seguridad porque yo estaba asustada.”

Caillava también reflexionó: “Cometí el error de sugerirle a mi esposo que dejáramos nuestros vehículos tal cual en la comisaría. Siento que los pusimos en una situación complicada.”

En su defensa, Caillava declaró: “Laudelina me hizo creer que Loan vendría, no que estaba perdido. De lo contrario, no habría ido a ver un partido. No atropellamos a nadie ni tuvimos a Loan en nuestra camioneta o auto. Creo que ella está cubriendo a su marido, que es el único con antecedentes, y no entiendo por qué me acusan a mí. Me sorprendió que buscaran fruta tan lejos cuando había una casa de la abuela cerca.”

Con sus declaraciones, ambos acusados intentaron desmentir cualquier implicación en una posible red de trata de personas y reafirmaron su inocencia frente a las acusaciones.