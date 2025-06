María Eugenia “la China” Suárez recibió un botón antipánico por orden de la Justicia porteña, luego de denunciar amenazas graves a través de redes sociales. La decisión fue comunicada este viernes en DDM (América), donde el periodista Santiago Sposato leyó el oficio judicial emitido por la Fiscalía N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires.

“En el día de hoy le instalan una aplicación en su celular y le habilitan el botón antipánico por las amenazas que recibió”, informó el periodista. Según se supo, la actriz se encuentra atemorizada, especialmente después de que en redes se publicara la dirección exacta de su departamento en Palermo junto con una foto del edificio.

En medio del conflicto mediático con Wanda Nara —a quien no mencionó directamente, pero sí dejó entrever en sus historias—, Suárez había escrito días atrás: “Si me pasa algo, ya saben quién fue”. Su abogado, Agustín Rodríguez, explicó que se está preparando una denuncia por hostigamiento digital, y no descartó incluir a otros responsables si se comprueba un patrón de persecución.

En el programa, Mariana Fabbiani reflexionó sobre el miedo que genera el odio en redes: “Es aterrador tener que pedir un botón antipánico por amenazas online. El nivel de violencia es preocupante”. El abogado también reveló que están evaluando medidas cautelares para frenar los mensajes que —aunque sin nombrarla— podrían estar dirigidos a la China Suárez.

Puede interesarte

“Estos ataques no vienen solo de Wanda, sino de algunos sectores del periodismo también. No podemos afirmar quién está detrás, pero la situación es grave”, sostuvo el letrado. La actriz, mientras tanto, mantiene un perfil bajo y se refugia en su entorno más cercano, preocupada especialmente por la seguridad de sus hijos.