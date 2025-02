Tras el Día de San Valentín, la China Suárez sorprendió a sus seguidores al compartir un video íntimo junto a Mauro Icardi en sus historias de Instagram. Con palabras llenas de ternura, dejó en claro la fuerte conexión que mantiene con el futbolista y generó revuelo en las redes sociales.

En el video, la actriz dedicó un emotivo mensaje que llamó la atención de todos: “Cómo vas a sonreír así, cómo vas a tener esos ojos, cómo vas a mirar así”. La secuencia, que muestra a Icardi en un momento relajado y feliz, cierra con una declaración contundente: “¿Cómo no voy a morir de amor?”.

Puede interesarte

La China Suárez y Mauro Icardi, protagonistas de un romántico intercambio en redes sociales. (Instagram / sangrejaponesa)

Luego estas historias no solo impactaron a los fans, sino que el propio ex de Wanda Nara decidió replicarlas en su cuenta, dejando entrever que no tienen intenciones de bajar el perfil de su exposición.