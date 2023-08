La actriz y cantante les contó a sus seguidores que le hicieron un oscuro trabajo, y retrucó: “Al que lo hace le vuelve”.

Sola en su casa, China Suárez hizo un vivo en Instagram para dialogar con sus fans mientras cocinaba la cena.

Puede interesarte

En ese interactivo ida y vuelta, la actriz y cantante mostró una enorme bandeja, un vaso y una hielera que compró en su último viaje al exterior, donde las serpientes estaban presentes, y sorprendió al contar que le hicieron magia negra.

CHINA SUÁREZ AFIRMÓ QUE LE HICIERON MAGIA NEGRA

China Suárez: -Me gustan las serpientes. El otro día mi hija me dijo ‘mamá, ¿por qué no te tatuás una serpiente, que tanto te gusta?’. No es que me gustan las víboras. No me gusta mucho el significado…

Comentario de un usuario en el chat: -¡Qué macumba!

“No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar”.

China Suárez: - No, ¡¿qué macumba?! No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar… Sí, me hicieron magia negra. ¿Ustedes creen? Quiero saber eso.

Comentarios en el chat: -”No existe la magia negra”, “Que las hay, las hay”, “Yo sí creo” y “Andá a un curandero”…

China Suárez: -¿Que vaya a un curandero? No, no, me da miedo.

Comentario en el chat: -¿Te dijeron de parte de quién fue la magia negra?

China Suárez: -Y, sé, porque sé. Porque soy pisciana. Y ya sé que al que le hace le vuelve.