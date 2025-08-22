Luego de los rumores impulsados por Wanda Nara, que insinuaban un supuesto embarazo, la China Suárez rompió el silencio.

En comunicación directa con Luis Ventura, la actriz desmintió categóricamente la versión y aclaró su situación personal y profesional.

“No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestros planes inmediatos”, afirmó la China Suárez al ser consultada por Ventura.

La polémica comenzó tras unas declaraciones de Wanda Nara en Puro Show (El Trece), donde dejó entrever que la actriz podría estar esperando un hijo con Mauro Icardi.

“Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mí me lo dijo él”, lanzó Wanda, generando revuelo.

Durante su participación en el programa A la Tarde (América TV), el periodista Luis Ventura compartió detalles exclusivos de su charla con la actriz.

En el programa, leyó fragmentos del intercambio con Suárez, quien quiso aclarar los rumores que se habían viralizado y deslizaron un posible embarazo con Icardi.

Además de desmentir la noticia, la China Suárez habló sobre sus nuevos proyectos y sus planes a futuro, dando pistas sobre cómo continuará su relación con el futbolista.