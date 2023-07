Utilizó sus redes sociales para hacer un anticipo con un video y una historia para detallar el nombre del lanzamiento.

La China Suárez lanzará este jueves un nuevo tema y describió lo que significa el nombre de la canción.

Luego de contar hace días y entre lágrimas que comenzaría a trabajar con una de las productoras musicales más reconocidas, Warner Music, la China Suárez presentará este jueves, su nuevo tema “Desaniversario”.

A través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, dio indicios de algunas imágenes del video clip.

Escribiendo en una mesa, tómas de la playa, y ella caminando hacia el mar descalza, con un jean y flores en la mano, dio así el anticipo de su nuevo tema. Además sumó como descripción: “29/6” y dos emojis de una curita y un corazón.

Además, y para darle un poco de explicación al nombre elegido, subió una historia detallando lo que “Desaniversario” significa para ella.

“Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”, detalló Eugenia.