Eugenia “la China” Suárez volvió a hablar de uno de los episodios más comentados de los últimos años que fue el inesperado cara a cara con Wanda Nara y Mauro Icardi en un restaurante porteño, en pleno estallido mediático entre ambas.

La actriz se animó a reconstruir el momento con precisión y humor, aunque sin disimular el impacto que le generó, según analizó la Agencia Noticias Argentinas en la entrevista que realizó con Moria.

Todo ocurrió en Gardiner, donde la China estaba cenando con dos amigas, mientras charlaban, vio ingresar a Mauro Icardi y no pudo evitar una reacción espontánea: “Le digo a mis amigas: ‘Me había olvidado de lo alto y lo lindo que era’, lo vi entrar en cámara lenta”, recordó entre risas.

Pero el clima cambió enseguida, ya que una de sus amigas notó otro ingreso al salón y la puso en alerta: “Che, creo que acaba de entrar, la ex. No la quiero nombrar”.

La actriz primero dudó: “No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió incrédula. Sin embargo, segundos después confirmó que se trataba de Wanda Nara, quien llegó acompañada por L-Gante, su pareja de aquel momento.qk7A6g

Frente a la situación, Suárez reconoció que no supo cómo reaccionar: “Le digo: ‘¿Qué hago? ¿Me doy vuelta? ¿No me doy vuelta?’”

Finalmente giró para mirar y vio cómo la empresaria y el cantante se ubicaban en otra mesa: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, cerró, pero explicó que no se sentaron juntos por un tiempo ya que no querían “blanquear la situación”.