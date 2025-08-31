Fue una semana diferente para Eugenia La China Suárez en esta etapa de su vida con Mauro Icardi en Turquía. El lunes pasado vivió el ansiado encuentro con Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio -de su vínculo con Benjamín Vicuña- luego de un par de semanas de distancia y todo tipo de versiones respecto al futuro.

Los chicos arribaron con Marcela Riviero, la madre de Suárez, y su niñera. A diferencia de lo que nos tenía acostumbrados, la actriz eligió pasar estos días alejada de la exhibición mediática. Apenas una foto de los tres niños abrazados y a pura sonrisa y una frase -“mi vida entera”- y el emoji de un corazón para dejar en claro cuáles son las prioridades.

Sin embargo, este sábado Eugenia abrió un poco las puertas de su intimidad para mostrarle a sus seguidores un collage de las actividades que realizaron en familia. Con Mauro ya integrado al Galatasaray luego de su prolongada lesión, los niños repartieron el tiempo a solas con su madre y también hubo espacio para algunas actividades con el futbolista, tal como puede apreciarse en el video.

La familia ensamblada se mostró en la amplia piscina de la casa en la que viven en Estambul, tanto como en salidas al aire libre, con la adrenalina que generan los parques de diversiones, en atracciones como la montaña rusa y el samba. El video es un compendio de risas, abrazos y complicidad, no solo entre la China y los niños, sino también con Mauro Icardi, que parece incorporarse naturalmente a la dinámica familiar. Para coronar, el abrazo de la madre y sus hijos al reencontrarse en el aeropuerto, la postal que dio inicio a estos días que serán inolvidables.

Eugenia tituló el video como “Mis cositas lindas”, una descripción de su estado de ánimo y una cita casi textual a “Cosita linda”, el nombre de la canción que eligió para musicalizarlo, interpretado por Elena Rose y Justin Quiles. La letra también refleja el estado de plenitud y enamoramiento y la exime de más palabras: Si vas de copiloto / Yo voy pa’ donde sea / Pa’ la luna me anoto / Dime si te gusta la idea / Te está pegando la brisa / Y yo te estoy mirando / La vida es bella y lo estás comprobando.

En medio de estos días de sosiego, la China recibió una declaración romántica de su novio, justo antes del día de furia del delantero que disparó artillería pesada contra su exesposa Wanda Nara y se burló de una derrota del clásico rival del Galatasaray. En el ambiente idílico en el que escriben su historia de amor, Mauro subió una serie de fotos en blanco y negro, donde se lo ve abrazando a la actriz en una salida a un restaurante, en un marco de miradas y los gestos de complicidad ocuparon el primer plano. “No fue casualidad, el destino nos eligió”, escribió, marcando un tono de declaración pública.

Mientras tanto, y siempre que Suárez mantenga este perfil bajo, habrá que ver cómo sigue el itinerario de sus hijos en tierras otomanas. Según las últimas informaciones, Rufina permanecerá un tiempo prolongado en Estambul donde continuará sus estudios, mientras que Magnolia y Amancio retornarán en breve a la Argentina para vivir con su papá.

Cabe mencionar que, a diferencia de lo que ocurre con Cabré, con quien tiene una buena relación, las cosas entre la China y Vicuña atraviesan su etapa más crítica postseparación. “Es lamentable lo que está pasando. Con ella estando separados tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto. Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños“, señaló recientemente el chileno en declaraciones a un medio de su país.