Después de semanas de expectativa, idas y vueltas y hasta entrevistas frustradas, la China Suárez finalmente visitó el programa de Mario Pergolini. Desde el comienzo, el conductor y su equipo retomaron con humor la polémica por las supuestas exigencias de la actriz, que habían trabado su presencia en dos programas de streaming.

¡Bienvenida Eugenia Suárez a #OtroDiaPerdido!



Se viene una noche explosiva. 🔥 pic.twitter.com/MRCSdqyXUQ — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 15, 2025

Apenas ingresó al estudio, la artista siguió el juego: tomó un jarrón de caramelos y rompió el hielo con una broma. “No, yo había pedido rojos. Y unos anteojos, no sé si los tienen por ahí. Porque a mí no me gusta que me miren a los ojos”.

China Suárez, sobre su conflicto con Wanda Nara: "En Argentina estás de un lado o del otro. Hay un disfrute en enemistar a dos mujeres".#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/lkDVcbxj3n — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 15, 2025

"Digo cosas que después me arrepiento"

Una vez acomodada, la conversación se orientó hacia su participación en la serie "Hija del fuego" y las similitudes con su personaje. Allí la actriz sorprendió al reflexionar sobre un costado poco conocido de su personalidad. “Debería empezar a vengarme un poco más, estoy con ganas de vengarme. No de nadie puntual”, afirmó. Pergolini quiso saber más y le preguntó si se consideraba vengativa. La respuesta no pasó inadvertida: “En la vida real sí. Hay un perfil que la gente conoce más, que soy más callada. En mi vida real soy bastante vengativa. Pero no vengativa de romperte un auto. Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué decirte”.

Puede interesarte

La intérprete también contó que su carácter se expresa con fuerza en redes sociales, especialmente en momentos de irritación. “Hay días que me levanto cruzada o me está por venir y me caliento, agarro Twitter y lo pongo”, reconoció. Incluso mencionó cómo maneja esa impulsividad con su pareja: “Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano”. Aun así, aseguró que no protagonizó grandes escándalos: “No me mandé tantas cag... con el teléfono. Podría haber sido peor. ¿Qué hice tan grave? ¿Contestar? Si te hacés la picante te la tenés que bancar”.

China Suárez: "Mauro sabe que cuando me está por venir, me tiene que sacar el teléfono de la mano". 🫢#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/8HyzhtnoOr — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 15, 2025



La China e Icardi confirmaron que se van a casar

En otro tramo de la charla, la actriz reveló que nunca se había casado, algo que desconcertó al conductor. Ante la consulta de si le habían propuesto matrimonio, la ex "Casi Ángeles" admitió que sí y sumó un dato inesperado: “Estuve a punto de casarme” y detalló que habían reservado un salón y el catering. “No habíamos llegado a pagar, pero sí, estaba todo”, contó. Al analizar por qué nunca avanzó con ese paso, explicó: “¿Para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar? Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”.

La presencia del delantero del Galatasaray detrás de cámara llevó naturalmente la conversación hacia él. El conductor lo invitó a sumarse y lanzó la pregunta inevitable: cuándo se formalizaría el vínculo en el altar. El futbolista, por supuesto, respondió entre risas: “Ella ya lo dijo antes, primero me tengo que divorciar, estamos esperando eso. Está hecho desde el año pasado, en marzo de 2026 sale”. Suárez intervino: “Justo para mi cumpleaños. Y contanos, ¿después del divorcio qué viene?”. La charla siguió en un tono distendido e irónico, al punto que Icardi bromeó: “Lo vamos a festejar, seguro”.

Mario hizo la pregunta que estábamos esperando: ¿Cuándo se casan Mauro y La China?



Final explosivo en #OtroDiaPerdido 🔥 pic.twitter.com/sPQozLV4D9 — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 15, 2025

Cerca del cierre, al ser consultado sobre si quería dar el sí, el ex artillero de la Selección Argentina fue directo: “Vamos a empezar a planear después de que me divorcie”. Sorprendida, Suárez celebró el gesto: “Es un avance que te diga eso, porque no es un tema que hablemos mucho”.