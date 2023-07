Eugenia China Suárez compartió videos que grabó junto a Nicolás Carbré para TikTok. La actriz, además, publicó un segundo video donde apareció Rufina, la hija que tuvieron juntos, y Magnolia, la hija de la cantante con Benjamín Vicuña.

"Mi ex haciendo TikTok no tiene desperdicio", escribió la China Suárez junto al video que los muestra realizando uno de los clásicos cuestionarios de la red social.

"¿Quién es menos sentimental?", decía una de las preguntas, y ambos se señalaron de forma cruzada. "¿Quién es más celosa?", decía la siguiente, Rápidamente La China apuntó hacia Cabré, y hasta el mismo actor se apuntó a sí mismo. Por último, a la hora de responder quién era graciosa con tan solo respirar, Cabré no dudó y señaló a su ex, dando cuenta de la excelente relación que mantienen.

Luego, compartió otro video que muestra al actor, Rufina y Magnolia divertidos utilizando distintos filtros. "Intentando hacer un tik tok en flia", puso la cantante y actriz.

Buena onda: la China y Cabré compartieron un TikTok.

“Mi ex haciendo TikTok no tiene desperdicio” comentó ella. pic.twitter.com/eyYi02W6ay — emi (@eeemiliano) July 19, 2023

Nicolás Cabré y La China Suárez mantienen una gran relación desde hace años, luego de limar asperezas que quedaron tras su separación. El martes 18 de julio, la expareja se juntó para celebrar el cumpleaños de Rufina, su hija en común.

"10 años atrás nacía quien me haría conocer el amor más profundo y grande del mundo. La mejor hermana, la mejor compañera, la más empática, sensible, dulce, buena y graciosa. Es un honor ser tu mamá, mi Rufita. Gracias. Te amo con locura", escribió Suárez en un post publicado en su cuenta de Instagram. "Me acuerdo de esa foto como si fuese ayer", acotó Cabré.

A los saludos, se sumó Carolina Pampita Ardohain, madre de los hermanos de los hijos de La China y Cabré.

Por su parte, el actor expresó en su propia cuenta: "¿Alguien me puede explicar cómo es que ya pasaron 10 años? ¡¡FELIZ CUMPLE LINDISIMA!! Cuanto te amo, cuánto deseo que seas feliz, que se cumplan tus sueños, que sonrías, que juegues, bailes, saltes… que hagas todo lo que quieras. No cambies nunca, que sos la mejor y más buena personita que conozco. Seguí iluminándonos con tu sonrisa y gracias por enseñarme a tratar de ser mejor siempre. Te amo hija mía…. ¡Te amo! Y muy feliz cumpleaños Rufinita hermosa de mi corazón".

Tras la serie de fotos publicadas, la China remarcó la última del carrete, en donde Cabré y su hija se miraban con tanto amor mientras ella esperaba para apagar las velas de su torta de cumpleaños.