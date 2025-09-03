En los primeros minutos de la tarde del martes se produjo un fuerte accidente en la ruta provincial N°1, a la altura del acceso norte de San Javier, que dejó como saldo a una ciclista internada en grave estado.

La víctima fue identificada como Ludmila Hernández, de 25 años, vecina del barrio El Vivero de San Javier, quien circulaba en bicicleta cuando fue impactada por una Fiat Ducato blanca conducida por Carlos Enrico, de 59 años, oriundo de la ciudad de Santa Fe.

El espejo retrovisor del lado derecho resultó dañado tras el impacto.

Según se supo, efectivos del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar cerca de las 13,30 hallando a la joven tendida sobre la cinta asfáltica, inconsciente, junto a su bicicleta rodado 29. A pocos metros estaba la trafic, con daños en su espejo lateral derecho, y su conductor que se identificó como Enrico.

El estado de la víctima

Una ambulancia trasladó de urgencia a Hernández al hospital local, donde se le diagnosticó fractura en el omóplato izquierdo y escoriaciones en la pierna izquierda. Posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Santa Fe. Su estado es delicado.

La víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica tras el impacto.

El conductor fue sometido a examen médico y no presentaba lesiones ni signos de ebriedad. De todas formas, se ordenó una extracción de sangre para análisis toxicológico y alcoholemia.

Falta de recursos

La madre de la joven relató el duro momento que vivió al enterarse del accidente:

"Nosotros la esperábamos para almorzar porque siempre llega a la 1.30 a casa, ya que sale a la 1 del trabajo. Pero no llegaba y me llamó un número desconocido. Era otra ciclista que venía detrás de ella y me dijo: 'Su hija tuvo un accidente, yo estoy con ella hasta que llegue la ambulancia. Está muy golpeada'. Esa chica contó que la trafic pasó muy fuerte, la levantó y frenó recién varios metros después", explicó.

El conductor fue identificado y quedó en libertad, aunque imputado por "lesiones graves culposas en accidente de tránsito".

La mujer también cuestionó la falta de recursos sanitarios:

"Estuvimos horas esperando en San Javier porque no había ambulancia para trasladarla. La de San Javier estaba en Santa Fe con otro paciente. Al final la trajeron recién a la tarde, alrededor de las 7. Todo ese tiempo mi hija estuvo en una camilla sin poder moverse. En Santa Fe confirmaron fractura y traumatismo abdominal. Lo más grave es un vaso golpeado, por eso está en terapia intensiva. Solo pedimos que evolucione bien", concluyó.

El caso quedó en manos del fiscal en turno, Dr. Guillermo Persello, quien dispuso que el chofer fuera notificado e identificado por el delito de "Lesiones graves culposas en accidente de tránsito", en estado de libertad.