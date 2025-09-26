El avance de un sistema frontal frío se perfila como protagonista del clima en el centro de Argentina este fin de semana, generando lluvias, tormentas y ráfagas intensas que afectarán de manera particular la provincia de Buenos Aires y la región pampeana.

Por eso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció un alerta amarillo para zonas de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba y La Rioja.

En tanto, el organismo renovó su alerta amarillo por viento fuerte para zonas de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En algunas zonas de Córdoba, La Rioja, San Juan y San Luis, el aviso por vientos fuertes sube a naranja.

"A partir de esta noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h", completó el SMN.

A su vez, el SMN mantenía un alerta amarilla por lluvias fuertes para esta jornada en zonas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Chubut y Río Negro.

🚨 ALERTA POR TORMENTAS



⛈️ Durante la noche de hoy y madrugada del sabado se espera el desarrollo de tormentas fuertes, acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.



🌬️ Asimismo, se prevé desde hoy y hasta la mañana del… pic.twitter.com/JpCpASQBqp — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 26, 2025

El sábado concentrará la mayor actividad meteorológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la llegada de un sistema frontal frío que desencadenará precipitaciones y tormentas de variada intensidad. Sin embargo, el viernes comenzarán a aparecer las nubes.

La ciclogénesis, fenómeno asociado a la profundización de sistemas de baja presión, se desarrollará durante el sábado en el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, intensificando la probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

El SMN estima porcentajes de precipitación de entre 40% y 70% para la región, y especificó que, en sectores localizados de la provincia, los acumulados pueden oscilar entre 40 y 70 milímetros, cifras preocupantes para áreas que ya presentan suelos saturados y zonas anegadas.

Las ráfagas del sector norte acompañarán la transición, con velocidades estimadas de 35 a 55 kilómetros por hora y picos que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora en el territorio bonaerense y AMBA.