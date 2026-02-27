Después del anuncio de su casamiento con Lucas Blondel, Morena Beltrán sorprendió al revelar un detalle desconocido sobre el detrás de escena de su historia de amor con el futbolista de Boca.

La periodista deportiva contó que, antes de iniciar su relación con el lateral, varios jugadores del Xeneize (ahora compañeros de Blondel) le enviaron mensajes privados con intenciones que iban más allá de lo profesional.

😳🔥 EN BOCA DE TODOS: MORENA BELTRÁN ASEGURÓ QUE LE ESCRIBIERON COMPAÑEROS DE LUCAS BLONDEL



“Algunos se entregaron y le dijeron: 'Che vos sabes que en su momento…'”pic.twitter.com/Hg9eutNlFR — PaseClave (@paseclave__) February 26, 2026

Lejos de esquivar el tema, Beltrán habló con naturalidad y hasta con humor sobre aquella etapa previa a formalizar su romance con Lucas. Según relató Morena, algunos futbolistas del equipo profesional de Boca intentaron acercarse por redes sociales, aunque todo cambió cuando comenzó a vincularse sentimentalmente con Blondel.

“Se entregaron”, lanzó entre risas, dejando en claro que, una vez que su relación se hizo pública, los mensajes cesaron.

Fue Nati Jota, conductora de Sería Increíble (OLGA) quien tuvo curiosidad e indagó al respecto. La conductora le consultó a la periodista si los futbolistas seguían escribiéndole por redes sociales desde que había blanqueado su relación con Lucas y si habían compañeros actuales de Blondel que se habían tirado el lance para conquistarla.

A lo que Morena respondió con sinceridad, pero sin dar nombres: "Sí". No contenta con su respuesta, Nati aprovechó para ahondar en el tema: “¿Él sabe de los que te escribieron?”.

“Sí, él sabe que algunos de sus compañeros lo hicieron, en su momento. Algunos se entregaron y le dijeron: ‘Che, yo lo hice en su momento pero nunca más’”.

Esos comentarios generaron murmullos en la mesa y la conductora reaccionó con humor: “Ah, quisieron abrir el paraguas antes de que se lo contaras”. Luego, Nati interpretó: “Capaz vos le contestás de buena onda porque querés un contacto profesional, pero no ir para el otro lado”

Entonces, Morena no dejó lugar a dudas y aclaró: "Nunca hubo un ida y vuelta”.

En una entrevista que brindó en septiembre del 2025, Morena había contado detalles de cómo funcionaba la pareja: “Yo creo que somos románticos. Tenemos una conexión re profunda. Yo soy una persona que me siento bien conmigo misma. Y yo creo que él un poco también es de ese estilo de que te tiene que gustar realmente una persona para que elijas que te acompañe en tu día a día”.

Y luego resaltó: “La realidad es que siempre intento no correr el foco y entender que también mi trabajo es parte de mi vida. Lucas es parte de mi vida. Es el amor de mi vida, es mi pareja, es mi novio".

La propuesta de casamiento del futbolista Lucas Blondel a Morena Beltrán

A principios de este año, Lucas Blondel sorprendió a Morena Beltrán y le propuso casamiento en medio de unas vacaciones que estaban compartiendo junto a un grupo de amigos.

El futbolista de Boca eligió un momento especial para la gran propuesta. En medio de un viaje en yate, rodeado de amigos tanto de ella como de él Blondel sacó un anillo de compromiso en medio de una foto grupal y se lo dio a la periodista deportiva.

"¿Qué es esto?", preguntó More Beltrán, impactada.

Lucas Blondel y Morena Beltrán

"¿Nos casamos?", le dijo él. "¿En serio?", siguió ella, antes de aceptar la propuesta y fundirse en un fuerte abrazo con su pareja.

"Sí, obvio", señaló luego Morena, con lágrimas en los ojos, por si todavía quedaba alguna duda de que había aceptado la propuesta. Y el futbolista de Boca y la selección de Suiza le colocó un brillante anillo. “¡No puedo creerlo!”, reiteró ella en varias oportunidades.

Lucas Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán. Fotos: captura video Instagram.La romántica escena fue compartida por la integrante de ESPN en su cuenta de Instagram, en colaboración con su pareja. "El 2026 empezó así de increíble", señaló Beltrán junto al video en su posteo.