Yanina Latorre sorprendió a todos al confesarle a Mario Pergonili, cuál fue el origen de su relación con Diego Latorre, durante su paso a Otro Día Perdido (El Trece). La mediática reveló que su familia no estaba feliz cuando les dijo que estaba “enamorada de un futbolista”.

“Me parece loco porque, por la formación que tuviste, y cuando uno decide tomar una decisión universitaria, toma un tipo de carrera”, le consultó Pergolini a la rubia, destacando sus carreras universitarias como historiadora y contadora.

“Yo vengo de una familia tradicional, Belgrano, colegio de monjas, y me casé con un jugador de fútbol, lo que nadie esperaba en mi familia. En ese momento, jugador de fútbol no era lo esperable”, explicó Latorre.

Y agregó: “Hoy la botinera, vos querés ser Antonela Roccuzzo, la mujer de Di María, son todas divinas, en ese momento estar con un jugador de fútbol era lo peor que te podía pasar en la vida, básicamente”.

Ella es contadora pública, conductora y periodista de espectáculos argentina. Se hizo popularmente conocida por su participación en el panel de LAM y hoy visita a Marioen el living de #OtroDiaPerdido 🛋🔥 para hablar de todo ¡Bienvenida @yanilatorre 👏! pic.twitter.com/tbmo1q8i3J — Canal 4 (@Canal4_UY) October 9, 2025

Según dio a entender Latorre, no era bien visto la idea de estar en pareja con un futbolista, porque eran tildados de “mujeriegos”: “Vos tenías a Mohamed con el tapado de piel, era todo medio fondo de olla. Y lo conocí a Diego, porque Diego también es un tipo como medio outsider del fútbol, viene de un country, bien criado, qué sé yo”.

“Yo lo conocí en un solárium, en una cama solar”, reveló. “En realidad fue una venganza a un exnovio que me metió los cuernos con Beatriz Salomón”, confesó sobre el origen de su amor.

“Cuando lo conocí me gustó, me pareció bueno, simpático, pero era jugador de fútbol, para mí el jugador de fútbol era un hijo de p..., depredador mujeriego, que te usaba y te tiraba”, sostuvo sobre lo que le pasaba con su actual pareja.

Y contó la negativa de parte de su familia: “Cuando le dije a mi mamá puso en el grito en el cielo y Rosa, la mujer que trabajaba en casa, me trajo el póster porque lo tenía de ídolo y lo tenía pegado en el cuarto. Y fue como un drama, y así y todo contra viento y marea me fui”.