Antes del ingreso de Laurita Fernández al piso de Otro día perdido, Evelyn Botto tomó la palabra y se refirió a la ex de su actual novio, Fede Bal.

Laurita Fernández fue la figura invitada del lunes al programa Otro día perdido (El Trece) que conduce Mario Pergolini. Antes de que la actriz y conductora ingrese al estudio, Evelyn Botto pidió la palabra e hizo una firme aclaración.

La locutora, que está en pareja con Fede Bal, ex de Laurita, explicó que está todo bien con la artista y no tiene ningún inconveniente con ella por ser ex novia del actor.

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Evelyn sintió la necesidad de aclarar esto de entrada para evitar que se genere luego cualquier tipo de especulación y dejó tanto a Pergolini como a Rada Aristarán sorprendidos con su confesión final.

"Laurita Fernández va a estar con nosotros", adelantaba Mario Pergolini. Ahí, Evelyn tomó la palabra y comentó: “Ahora que lo mencionas, nuestra invitada de hoy además de ser una gran artista y un minón tremendo, es ex de mi actual, un detalle".

"Quería comentar esto porque a mí me parece espléndida pero el tema es algunas personas maliciosas que siempre intentan que las mujeres se peleen y hacer click bait con todo eso", continuó con firmeza.

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Y dejó en claro que no le preocupa el pasado sentimental de su actual pareja: "No pasó nada y a mí me cae diez puntos (Laurita). No la odio. Te voy a decir una cosa: si yo tuviese que odiar a quienes hayan estado con mi novio, ¿a cuánta gente debería yo odiar? Decime vos”, le planteó a Pergolini.

"Eso nada más, todo está bien, quería dejarlo claro. Es más, si yo tuviese la oportunidad de besarla, lo haría, es bella y linda pero no es que va a pasar...", cerró Evelyn Botto sobre Laurita Fernández.

Luego durante la entrevista y con el clásico humor que imprime el ciclo, ambas terminaron demostrando con una divertida charla y algunos cruces entre risas que quedó la mejor onda entre ambas.