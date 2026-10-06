La fiesta por la despedida de Lionel Messi contará con una extensa agenda de celebraciones este 6 de octubre de 2026. Las puertas del estadio Monumental se abrirán a las 16:00, cuatro horas antes del inicio del encuentro frente a Benín. A partir de las 17:30, comenzará un desfile de artistas en un escenario montado sobre el campo de juego.

La apertura del evento estará a cargo de Pinky (Juan Manuel Grossi), DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) y Damo (Damián Martínez), creadores del programa Un Poco de Ruido. Posteriormente, se presentarán Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q' Lokura y Damas Gratis.

El Himno Nacional Argentino será interpretado por Fabio Santana, ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas. El cantante expresó su emoción a través de sus redes sociales:

Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren, quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional en la despedida de Lionel Messi, en el Monumental este martes.

Durante el entretiempo, el guitarrista Gaspar Benegas ofrecerá un show musical. Tras el partido, se exhibirán los trofeos obtenidos por Lionel Messi con la Selección Argentina y se realizará un espectáculo de drones. El cierre contará con la presencia de Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y un show sorpresa anunciado por la AFA.

#SelecciónMayor Con ustedes, el Line Up de una noche eterna 📋✔️ 🥹 Vamos a emocionarnos, pero también a cantar y bailar 🎶🪩 🗓 Martes 6 de octubre 📍 Estadio Monumental https://t.co/yvZhJDOfzr — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2026

En paralelo, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria albergará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” desde el mediodía hasta la medianoche. El espacio contará con música en vivo, gastronomía y la transmisión del partido en pantalla gigante. La conducción de la previa estará a cargo de Sergio Goycochea.

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La Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo de seguridad que incluye más de 1.000 efectivos policiales y cortes de tránsito en las inmediaciones del estadio. Se recomienda a los asistentes llegar con antelación para agilizar los controles de acceso.