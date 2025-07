La exdirectora de una cárcel de Brasil está acusada de haber mantenido un romance con un preso y de haberlo dejado escapar junto a otros 15 reclusos. Joneuma Silva Neres, de 33 años, estaba al frente del Conjunto Penal de Eunápolis, en el extremo sur de Bahía, pero fue apartada de su cargo y detenida tras descubrirse irregularidades en su gestión.

El Ministerio Público del estado acusó a Joneuma de corrupción, participación con facciones criminales y de haber mantenido una relación con un interno de la prisión. La fuga se llevó a cabo en diciembre del año pasado y hasta ahora sólo fue recapturado uno de los internos, que murió luego de enfrentarse con la policía.

Para el escape, los reclusos contaron con cuatro autos tipo SUV y ocho hombres que portaban armas de gran calibre. Según pudieron saber los investigadores, antes de ser detenida, Joneuma planeaba irse a Río de Janeiro y reunirse con el líder de la banda, Ednaldo Pereira de Souza, conocido como “El Dadá”, uno de los fugitivos con el que se la vinculó sentimentalmente.

Los investigadores también afirmaron que la exdirectora habría recibido una importante suma de dinero, equivalente a unos 300 mil dólares, pero su abogado, Artur Nunes, negó esta acusación. “En ningún momento recibió ningún tipo de valor. La Policía Civil solicitó la violación de su secreto bancario. En el momento que quieran, tienen acceso”, sostuvo.

Joneuma asumió el cargo de directora en marzo de 2024 y estuvo al frente de la unidad durante nueve meses. Fue la primera mujer en ocupar este cargo en el estado. Desde el inicio de su gestión las autoridades estuvieron atentas a su desempeño, ya que se consideraba que les otorgaba demasiados beneficios a los presos, como la entrada irregular de ropa, congeladores, ventiladores y sandwicheras.

El ex coordinador de seguridad de la unidad, Wellington Oliveira Sousa, quien también fue denunciado por el Ministerio Público del estado y apartado de su cargo, dio detalles sobre las irregularidades que eran moneda corriente en el penal. Wellington dijo que Joneuma atendía las demandas de los reclusos, principalmente, de Dadá.

En su declaración, Wellington dijo que la esposa de Dadá “pasó a ingresar en el conjunto penal, sin ninguna inspección, con la autorización de la directora”. También mencionó que Joneuma y Dadá tenían “reuniones frecuentes, que ocurrían en la sala de videoconferencias, siempre solos, con una hoja de papel oficial que obstruía la visibilidad de la puerta por la abertura de vidrio”.

El hombre dijo que “las reuniones eran confidenciales y generaban extrañeza entre los empleados debido a la regularidad y la larga duración”. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la exdirectora y el interno mantenían una relación amorosa y tenían relaciones sexuales dentro de la prisión.

La hermana y abogada de Joneuma, Jocelma Neres, brindó una entrevista a TV Bahia en la que negó rotundamente la existencia de un vínculo íntimo entre su hermana y Dadá. “No sabemos quién articuló todo esto, pero ella está sufriendo las consecuencias de un crimen que no cometió. Ella nunca tuvo ninguna relación con esa persona”, aseguró.

Cuando Joneuma fue detenida, en enero de este año, estaba embarazada. Según dijo, del exdiputado federal Uldurico Alencar Pinto, aunque el hombre pidió una prueba de ADN lo antes posible. Jocelma también expresó su preocupación por las condiciones es la que se encuentra su sobrino.

“La prisión no es un ambiente para un niño recién nacido y la familia está desesperada, sin tener nada que hacer. No tenemos condiciones de estar allí con ella, porque es una ciudad lejos, y no tenemos recursos económicos para estar allí”, afirmó.