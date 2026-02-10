La gala de este domingo dejó uno de los momentos más emotivos y comentados de la temporada. En una noche cargada de tensión, errores técnicos y despedidas con lágrimas, Miguel Ángel Rodríguez se convirtió en el último eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe), tras una prueba que lo tuvo contra las cuerdas desde el inicio y que terminó sellando su salida del certamen.

La consigna de la jornada no era sencilla: cocinar centolla, un producto noble pero delicado, que exige precisión, tiempos exactos y una técnica afinada. El actor decidió hacer el plato con un risotto como protagonista. Desde el primer minuto mostró dificultades para dominar la preparación. Incluso antes de la devolución del jurado, el clima en el estudio anticipaba que el plato no había logrado convencer, ya que debió ser ayudado por La Joaqui para poder entregar en el tiempo estipulado.

Durante la degustación, las observaciones del jurado fueron claras y contundentes. Donato de Santis fue el primero en marcar el principal problema del plato: la centolla estaba pasada de cocción y prácticamente había perdido identidad dentro del risotto. “La centolla no está en este risotto”, sentenció el chef, dejando en evidencia que el ingrediente estrella no se percibía ni en sabor ni en textura. A esto se sumó otro error clave: el caldo. Según explicó Miguel Ángel, había preparado un fondo con apio e hinojo, pero el resultado fue desbalanceado. Donato detectó de inmediato que el gusto a apio predominaba por sobre todo, algo que terminó jugando en contra.

Puede interesarte

Por su parte, Damián Betular recordó una advertencia previa: la proporción de apio ya había sido un problema en otra instancia del desafío. Además, explicó un error técnico determinante: la centolla no debe hervirse a borbotones, sino a fuego suave, con un hervor tranquilo, para no perder su textura ni su sabor. Según el jurado, ese punto no fue respetado y la proteína terminó “disuelta”.

La devolución más dura llegó de la mano de Germán Martitegui, quien comparó el resultado final con una imitación de centolla. “Esto está casi en el nivel de kanikama”, lanzó, aludiendo a la falsa centolla hecha con pescado procesado. Una comparación letal en una competencia de este nivel.

Con los platos ya evaluados y la tensión en aumento, llegó el momento de la definición. Cuando Wanda Nara anunció el nombre del eliminado, el estudio quedó en silencio. “La sorpresa que nos llevamos todos, que se vaya Miguel, es terrible”, expresó Susana Roccasalvo, reflejando el sentimiento general.

Más allá de los errores culinarios, la salida de Miguel Ángel Rodríguez dejó en claro que MasterChef Celebrity no solo evalúa platos, sino también el impacto humano de cada participante. Las palabras del jurado y de sus compañeros coincidieron en un punto: el programa pierde a una de sus grandes fuentes de humor y energía. Betular fue especialmente emotivo al destacar su rol dentro del grupo: “En los equipos de cocina siempre hace falta un Miguel Ángel, porque es el que rompe, el que te saca la mala onda, el que hace que el equipo vaya para adelante”. Andy Chango, Cachete Sierra, La Joaqui y Maxi López también expresaron su tristeza por la salida de un participante que, más allá de cocinar mejor o peor, marcó la convivencia con su carisma.

Wanda Nara resumió el sentimiento colectivo al señalar que Miguel Ángel “dio más de lo que esperaban”, no solo en la cocina, sino en lo humano. “Siempre estabas ahí para sacarnos una sonrisa”, le dijo, visiblemente emocionada, antes de anunciar el momento inevitable: dejar el delantal sobre la mesada.

En su discurso final, Miguel Ángel Rodríguez volvió a demostrar por qué es una figura tan querida. Agradeció al equipo, a la producción y a sus compañeros, y recordó una frase de Charles Chaplin que resumió su paso por el programa: “Un día sin risa es un día perdido”. Con aplausos de pie y lágrimas en el estudio, se despidió dejando en claro que, aunque la competencia continúa, su ausencia se va a sentir.

Puede interesarte

Cabe recordar que el risotto no fue el único tropiezo que marcó su salida. Apenas unos días antes, Miguel Ángel Rodríguez había protagonizado uno de los momentos más caóticos y tensos de la temporada, en una gala que terminó convertida en pesadilla. Durante una prueba de pastelería, el actor preparaba una torta arcoíris y confiaba en tener todo bajo control. Había elaborado una gran cantidad de buttercream y la había dejado enfriando en el abatidor, identificada con un papel. Pero, a minutos de la entrega, la crema desapareció.

Como si el robo no fuera suficiente, llegó el golpe final: justo antes de entregar, los seis pisos de la torta se derrumbaron de manera estrepitosa sobre la mesada. Durante unos segundos, Miguel quedó paralizado, mirando cómo su trabajo se deshacía frente a las cámaras. Aun así, decidió seguir adelante y, casi a puro impulso, intentó recomponer la preparación con las manos para poder presentar algo ante el jurado.

En la devolución, Donato destacó la intención y el sabor, más allá del desastre visual. Pero Martitegui volvió a ser tajante: calificó la torta como un “horror” y remató con una frase lapidaria al señalar que, si le habían robado la crema, fue porque no la cuidó. Esa noche, Miguel Ángel recibió el delantal gris, una señal clara de que su continuidad pendía de un hilo que se terminó de cortar la noche del lunes.