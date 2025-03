La infancia está llena de momentos de ingenuidad y ocurrencias inesperadas, pero pocas historias logran conmover y divertir a la vez como la de una niña de siete años que creyó haber encontrado el contacto de Jesucristo en el teléfono de su madre. Sin dudarlo, le envió un mensaje de voz lleno de emoción y gratitud, sin saber que, en realidad, se trataba de un experto en temas del Vaticano. La anécdota fue compartida en el programa Espejo Público de Antena 3, donde desató la ternura de los colaboradores y, poco después, se volvió viral en redes sociales y medios digitales.

“Mel Gibson me dijo que era demasiado vieja para actuar con él, y tiene dos años más que yo”: se viralizaron impactantes declaraciones de Sharon Stone

La historia fue relatada en el programa por Lorena García, quien explicó que la hija de una colaboradora de Espejo Público encontró en el móvil de su madre un contacto guardado como “Jesús (Papa)”. Sin comprender que se trataba de un experto en asuntos relacionados con el Vaticano, la pequeña asumió que era el mismísimo Jesucristo y decidió enviarle un audio.

El mensaje de la niña fue breve, pero cargado de emoción: “Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número... y eso que has muerto”, expresó con asombro. Luego, con una mezcla de admiración y devoción, continuó: “Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión”.

La historia se dio a conocer en el programa mientras se debatía sobre la salud del Papa Francisco, quien llevaba hospitalizado más de un mes. Fue en ese contexto que Lorena García compartió el audio de la niña, despertando la ternura de todos en el plató.

Más allá de su confusión, la niña aprovechó la oportunidad para expresar su entusiasmo por la fe: “Quiero ser amiga tuya, quiero hacer la catequesis, quiero hacer la comunión”, concluyó antes de despedirse con un afectuoso “Súper besos, súper besos”.

Los colaboradores de Espejo Público reaccionaron con sorpresa y ternura. Isabel Forner pidió un aplauso en el plató: “Un aplauso ahora mismo para esta chavala, por favor, olé tú”. Miki Nadal, por su parte, bromeó sobre la inocencia infantil, sugiriendo que la niña probablemente enviaría fotos de sus dientes a todos los contactos llamados “Pérez” en el móvil de su madre, creyendo que eran familia del Ratón Pérez.

Puede interesarte

El programa cerró el segmento con una reflexión de Lorena García, quien enfatizó la ternura de la situación: “Es la hija de una compañera, esto sí lo puedo decir, y es para comérsela”.

Así, lo que comenzó como una simple confusión infantil terminó por convertirse en una anécdota entrañable que despertó risas, ternura y admiración por la sinceridad de los más pequeños.