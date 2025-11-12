La cancelación de la entrevista entre Diego Leuco y La China Suárez en la plataforma LuzuTV sorprendió a la audiencia y generó especulaciones en el mundo del espectáculo argentino. El motivo detrás de la suspensión no fue una exigencia de la actriz, como se llegó a rumorear, sino un malentendido en la producción sobre la supuesta necesidad de que Nico Occhiato estuviera presente durante la nota. Leuco, conductor y periodista, se encargó de aclarar públicamente los hechos y despejar cualquier duda sobre el trasfondo del episodio, en diálogo con Pampito y Nazarena Di Serio en Resumido Info.

La organización de la entrevista atravesó varias etapas de planificación. Según relató Leuco, la producción evaluó inicialmente la posibilidad de realizar la nota en diferentes programas dentro de Luzu. Finalmente, se optó por un mano a mano entre el periodista y la actriz, con la intención de abordar temas de interés periodístico y profundizar en la conversación. “Siento que escuchar a la China Suárez hoy era mucho interés, y ese es nuestro modo de hacerlas”, expresó Leuco, subrayando el valor que le atribuía a la entrevista.

Durante la coordinación, surgió un punto de confusión respecto a la participación de Nico Occhiato. Leuco recordó que, en un primer momento, propuso avanzar con la entrevista sin la presencia de Nico, ya que este no podía asistir en la fecha prevista. “Yo dije: ¿Por qué no? En ese momento, Nico, no podía”, relató el conductor. Sin embargo, algo cambió: “En mi producción recibí la asistencia de: ‘Che, mirá que es importante que esté Nico’”, explicó Leuco. Ante esta indicación, el periodista interpretó que la presencia del creador de Luzu TV se había transformado en una condición para la realización de la nota.

Frente a la posibilidad de que la participación de Occhiato fuera indispensable y ante la imposibilidad de cumplir con ese requisito, la producción y Leuco optaron por posponer la entrevista. “Si es condición, no hacemos la nota, no pasa nada”, relató el conductor, dejando en claro que la decisión buscó evitar confusiones y priorizar la claridad en la organización.

Tras la cancelación, Leuco y La China Suárez mantuvieron una conversación telefónica para aclarar lo sucedido. El periodista destacó que tanto la producción como la propia actriz le aseguraron que nunca existió un pedido de su parte respecto a la presencia de Occhiato. “Ambas me explicaron que de su parte no hubo nunca ninguna exigencia”, afirmó Leuco, despejando así cualquier especulación sobre posibles condiciones impuestas por la invitada.

📞“Me llamó la China y me explicó que se trató de un malentendido”



➡️ Diego Leuco, sobre la cancelación de la entrevista de la China Suárez en Luzu pic.twitter.com/AxYmOBPlgV — Resumido.info (@Resumidoinfo) November 11, 2025



Intriga en Luzu, confusión y rumores tras la suspensión de la nota con China Suárez

Actualmente, la relación entre las partes se mantiene cordial y abierta a futuras colaboraciones. Leuco remarcó que la decisión de suspender la nota respondió únicamente al deseo de evitar malentendidos y buscar una oportunidad más propicia para concretar el encuentro. Tanto él como China Suárez manifestaron su disposición para retomar la entrevista en el futuro, una vez que se disipen las confusiones generadas en esta ocasión.

Así, la posibilidad de un diálogo entre Diego Leuco y China Suárez permanece vigente, a la espera de un momento más adecuado para concretarse y sin que el episodio reciente haya cerrado las puertas a una futura conversación.

La palabra de la China Suárez

Suárez se volcó a su perfil de X (ex Twitter) para aclarar lo sucedido y dar su versión de los hechos.

Cabe destacar que esta cuenta la tenía sin utilizar hace varios años, pero volvió la semana pasada para contestarle a Yanina Latorre y, ahora, volvió a hacer lo mismo.

"Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo", comenzó diciendo.

Luego, contradijo a las versiones de LUZU TV: "Ellos querían que vaya a Nadie dice nada y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien".

En ese sentido, lamentó no haber organizado la entrevista ella misma: "Eso pasa cuando hay mucha gente en el medio, por eso me cuesta delegar y prefiero hablar las cosas personalmente".

"En fin, un mal entendido que se podría haber evitado, pero puede pasar", concluyó el primero posteo de Eugenia en Twitter.

En el siguiente, aclaró: "Nunca me enteré de que estaba el ofrecimiento del mano a mano con Leuco y se lo dije, hubiera aceptado de una".

Luego, se refirió a polémico posteo de la cuenta oficial de OLGA donde pusieron la bandera de China y el emoticón de prohibido al lado: "Con respecto a OLGA, sé que estaban hablando con Migue Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con LUZU. Después se ve que se ofendieron y tuitearon esa pelotudez para seguir fomentando el hate".

"Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden", reflexionó respecto a todo el escándalo que se armó entorno a su visita a la Argentina y el lanzamiento de su nueva serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda (Disney+).



Sobre las versiones que indicaban que tras todo este escándalo había dejado de seguir a Nicolás Occhiato en Instagram, La China destacó: "Nunca lo seguí".

Y también desmintió haber rechazado ir a Nadie dice nada porque está Ángela Torres, con quien comparten el mismo ex novio Rusherking: "Otra mentira, no tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming".