Un simple frasco de Nutella se convirtió en el inesperado protagonista de la misión Artemis II de la NASA. Cuando la cápsula Orion superó el récord de distancia de la Tierra, el envase de la crema de avellana flotó frente a las cámaras durante una transmisión en directo.

La escena, que mostró el logotipo perfectamente encuadrado, provocó una ola de comentarios y memes en redes sociales. Usuarios y especialistas en comunicación lo calificaron como “el mejor anuncio gratuito de la historia”.

El 6 de abril, la tripulación de Artemis II —compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— se preparaba para cruzar el umbral de los 384.400 kilómetros de distancia de la Tierra cuando la cámara de la nave captó el frasco de Nutella en gravedad cero.

El objeto giró y mostró su etiqueta justo cuando la cápsula pasaba por el punto más alejado alcanzado por una misión tripulada.

#NEWS 🚨: Watch as a random jar of Nutella photobombs the Artemis II livestream pic.twitter.com/MpVsHoWmPy — Latest in space (@latestinspace) April 6, 2026

Cómo ocurrió el “anuncio espacial” de Nutella

En cuestión de horas, el video circuló ampliamente. La cuenta oficial de Nutella en X sumó decenas de miles de interacciones y aprovechó el alcance global del momento con mensajes humorísticos y emojis espaciales.

Usuarios bromearon con posibles lanzamientos de ediciones especiales y destacaron que el producto obtuvo una visibilidad excepcional sin planificación comercial.

Reacciones en redes y cierre de la misión Artemis II

La historia se viralizó ampliamente por la imagen y la respuesta colectiva de usuarios y marcas. Un usuario de X resumió el sentir general: “Miles de millones invertidos para llegar a la Luna, pero un frasco de Nutella se lleva el show”.

La cápsula Orion, que partió desde Florida, prevé amerizar cerca de San Diego el 10 de abril, después de nueve días de misión.

Especialistas calificaron el episodio como el mejor anuncio gratuito de la historia, resaltando la repercusión mediática sin inversión de la marca italiana. (X Twitter)

El video del frasco de Nutella destaca como uno de los momentos más recordados de Artemis II y muestra que incluso en el espacio, la vida cotidiana y un poco de crema de avellana pueden conectar a millones de personas en la Tierra.

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La agencia niega cualquier tipo de acuerdo comercial

La aparición del producto generó dudas sobre si se trataba de una acción acordada entre NASA y Ferrero, el fabricante de Nutella. Bethany Stevens, portavoz de la agencia, declaró al medio especializado Futurism: “NASA no selecciona las comidas de la tripulación en asociación con marcas. Esto no fue un product placement”.

El organismo enfatizó que la inclusión del frasco responde a la dinámica habitual de alimentación en el espacio, no a intereses comerciales.

Analistas de marketing digital resaltaron la fuerza del denominado “earned media” generado por la viralidad de la escena, un alcance que superó cualquier campaña tradicional.

Alimentación y logística en la misión Artemis II

La dieta de los astronautas incluye 189 opciones, desde macarrones con queso hasta brisket de res, brócoli gratinado y huevos revueltos, además de tortitas, café y salsas picantes. El menú busca variedad y facilidad de consumo en microgravedad, donde los alimentos deben ser estables, seguros y no requieren refrigeración.

Nutella se sumó al listado como opción para untar, junto a las 58 tortillas embarcadas por su practicidad y limpieza.

La tripulación disfruta de productos dulces y salados, y la logística prioriza evitar residuos o migajas que puedan flotar en la nave.