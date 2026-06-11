Polémica en las redes sociales
La esposa de Aníbal Lotocki se lanzó como cantante con un polémico tema dedicado al cirujano preso
Majo Favarón estrenó la canción "Banco la parada", donde reivindica su amor incondicional por el médico y la rutina en el penal de Ezeiza. En los programas de espectáculos aseguran que el lanzamiento generó un fuerte malestar en el detenido.
Majo Favarón, esposa del cirujano Aníbal Lotocki, enfrenta una nueva polémica en redes sociales: se lanzó como cantante y estrenó una canción polémica en la que se refiere a sí misma como "influencer tumbera".
La mujer dio un cambio radical en su vida desde que su pareja cumple la sentencia de 8 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza por la muerte de Silvina Luna. Desde entonces, se dedicó a documentar su rutina de visitas y cómo es su vida siendo pareja de un preso.
"Banco la parada" es el nombre del tema musical que la influencer difundió en sus redes sociales, con una sentida dedicatoria a "todas las mujeres en su situación".
La letra de la misma es bastante explícita, en ella expresa el apoyo incondicional que tiene para con su pareja: “La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón. Aguantó la parada con el corazón.”
Según relataron en Intrusos, Favarón está “todo el día haciendo fotos hot en las redes mientras él está preso y él estaba muy deprimido”. Esta misma información llegó a los oídos del médico, quien sostuvo: “Bueno, la perdí, la perdí a Majo”.
Frente a los múltiples comentarios que recibió en su posteo, Majo salió a enfrentar las críticas con un video en sus historias de Instagram: “Cuando sos fea vos tenés que trabajar tu personalidad. Entonces, la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno, yo digo: Hermana”.