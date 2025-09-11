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Camila Galante rompió el silencio sobre los rumores que vinculan a Paredes con Evangelina Anderson
Yanina Latorre señaló que la modelo, recién separada de Martín Demichelis, estaría con un hombre casado. Aunque la panelista no lo nombró, en redes apuntan a Leandro, y la esposa del futbolista respondió con contundencia. Leé los detalles en la nota.
Yanina Latorre sacudió el mundo del espectáculo al revelar en “SQP” que Evangelina Anderson mantendría un romance clandestino con un hombre casado y con hijos. Aunque evitó dar nombres, las pistas apuntaron rápidamente al mediocampista de Boca Juniors y la Selección Argentina, Leandro Paredes, quien recientemente regresó al club xeneize. El rumor se viralizó en horas, poniendo en el centro a una modelo que pronto formará parte de "Masterchef Celebrity" y a un futbolista que acaba de ser padre por tercera vez. Mientras el escándalo crecía en redes, Camila Galante, esposa de Paredes y madre de sus tres hijos, optó por un gesto elocuente.
Latorre no se limitó a lanzar la acusación: aseguró tener pruebas contundentes. "Esto lo sé hace un tiempo. Tengo todo: sé cómo se conocieron, dónde se encontraban. Digo 'encontraban' porque esta semana él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado", afirmó la panelista . Además, criticó a Anderson por "hacerse la llorona por sus hijos" mientras se involucraría con un hombre que también tiene niños.
Frente a la consulta del sitio Primicias Ya, Anderson desmintió rotundamente los rumores: “¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”. Sin embargo, Latorre insistió en su versión y even afirmó: “Yo la tengo grabada. Los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo”.
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Mientras el escándalo crecía en redes, Camila Galante, esposa de Paredes y madre de sus tres hijos, optó por un gesto elocuente: respondió con emojis de corazones y caritas de enamorada a un posteo de Leandro en Instagram. Esta reacción silenciosa pero contundente reforzó la imagen de unidad familiar y dejó en claro que los rumores no afectan su relación.
A pesar de las negativas de Anderson y el apoyo silencioso de Galante, la incógnita persiste. Latorre prometió no revelar las grabaciones, pero aseguró que el affair sería "el escándalo del año" si se confirma . Mientras, Paredes sigue centrado en su familia y en Boca, evitando pronunciarse públicamente .