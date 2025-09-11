Yanina Latorre sacudió el mundo del espectáculo al revelar en “SQP” que Evangelina Anderson mantendría un romance clandestino con un hombre casado y con hijos. Aunque evitó dar nombres, las pistas apuntaron rápidamente al mediocampista de Boca Juniors y la Selección Argentina, Leandro Paredes, quien recientemente regresó al club xeneize. El rumor se viralizó en horas, poniendo en el centro a una modelo que pronto formará parte de "Masterchef Celebrity" y a un futbolista que acaba de ser padre por tercera vez. Mientras el escándalo crecía en redes, Camila Galante, esposa de Paredes y madre de sus tres hijos, optó por un gesto elocuente.

Latorre no se limitó a lanzar la acusación: aseguró tener pruebas contundentes. "Esto lo sé hace un tiempo. Tengo todo: sé cómo se conocieron, dónde se encontraban. Digo 'encontraban' porque esta semana él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado", afirmó la panelista . Además, criticó a Anderson por "hacerse la llorona por sus hijos" mientras se involucraría con un hombre que también tiene niños.

Frente a la consulta del sitio Primicias Ya, Anderson desmintió rotundamente los rumores: “¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”. Sin embargo, Latorre insistió en su versión y even afirmó: “Yo la tengo grabada. Los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo”.

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Mientras el escándalo crecía en redes, Camila Galante, esposa de Paredes y madre de sus tres hijos, optó por un gesto elocuente: respondió con emojis de corazones y caritas de enamorada a un posteo de Leandro en Instagram. Esta reacción silenciosa pero contundente reforzó la imagen de unidad familiar y dejó en claro que los rumores no afectan su relación.

A pesar de las negativas de Anderson y el apoyo silencioso de Galante, la incógnita persiste. Latorre prometió no revelar las grabaciones, pero aseguró que el affair sería "el escándalo del año" si se confirma . Mientras, Paredes sigue centrado en su familia y en Boca, evitando pronunciarse públicamente .