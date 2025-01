En las playas de Pinamar, bajo el sol del verano, Nicolás Cabré abraza a su hija Rufina con una ternura que parece ajena al bullicio del mundo exterior. En una de las imágenes que el actor compartió en sus redes sociales, padre e hija aparecen conectados emocionalmente, con los ojos cerrados, rodeados por un aire de serenidad. “Nuestros días en Pinamar. Paz y mucho amor”, escribió él junto a las fotografías, al dejar entrever que su prioridad es clara: proteger a su hija de once años del ruido mediático, en momentos en que la historia que los tiene como protagonistas secundarios está escribiendo uno de sus capítulos principales..

Otra fotografía muestra a Rocío Pardo, actual pareja del actor y también director, sonriendo junto a ellos. Desde que comenzaron su relación el verano pasado, la joven bailarina se integró con naturalidad a esta pequeña familia, lo que ante cada aparición pública genera comentarios que celebran la armonía del grupo. “Los amo”, escribió ella en uno de los comentarios en el posteo, al sellar la imagen de unidad con un simple corazón rojo.

La imagen compartida por Nicolás Cabré en medio del torbellino mediático

Sin embargo, el eco de estas postales íntimas contrasta con el terremoto mediático que sacude a la madre de Rufina, la China Suárez, quien vuelve a ser protagonista e instalarse en el centro de un nuevo escándalo sentimental. La confirmación en las últimas horas de su romance con el futbolista Mauro Icardi, ex pareja de Wanda Nara, reavivó una historia de traiciones y conflictos que había comenzado en 2021 con el ya célebre Wandagate.

Así, en un claro contraste, mientras Cabré se mantiene firme en su decisión de evitar el conflicto y priorizar a Rufina, el triángulo amoroso entre Suárez, Icardi y Nara continúa desatando titulares y opiniones divididas. Esta vez, los indicios entre la actriz y el futbolista no solo parecen confirmar los rumores que circularon por meses, sino que suma un componente legal: la batalla judicial entre Icardi y Wanda, que teniendo en cuenta cómo se encuentra en el presente, promete extenderse en el tiempo.

"Nuestros días en Pinamar. Paz y mucho amor", reza el texto compartido por Nicolás Cabré

En su momento, otros ex de Suárez, como Benjamín Vicuña, rompieron el silencio para comentar la controversia. Pero Cabré eligió un camino diferente: un perfil bajo, lejos del ruido, enfocado en su hija. Este contraste no pasó inadvertido para los seguidores, quienes no dudaron en aplaudirlo. “Rufina se sacó la lotería con el papá que tiene, siempre al margen de los problemas”, escribió una usuaria en las redes. Otros fueron más contundentes: “El que la vio y protegió a su hija a tiempo”.

Mientras tanto, la China Suárez sigue en el ojo de la tormenta. Su papel en la separación de Icardi y Wanda en 2021 había dejado cicatrices que ahora parecen reabrirse con este nuevo capítulo. La empresaria y ex conductora de Bake Off Famosos, que siempre supo manejar el juego mediático a su favor, enfrenta hoy un doble desafío: lidiar con el impacto emocional de esta relación y la batalla legal con su exmarido.

El mensaje de Rocío Pardo a Nicolás Cabré

En contraste, la vida que Cabré construye junto a Rufina y Rocío se perfila como un remanso de calma en medio del caos. Las imágenes desde Pinamar hablan por sí solas: un abrazo protector, sonrisas compartidas y la búsqueda de un entorno seguro para la niña.

De hecho, los últimos días, la propia Rocío se refirió a la relación al destacar en un texto: "“Te amo Nico. Amo lo que sos, lo que somos. Lo que sos con Rufi, lo que sos conmigo. Amo todo. Gracias. Y no me canso de decirlo”,

En este drama de pasiones, traiciones y amores reencontrados, Cabré parece haber hallado su lugar al margen del conflicto. Mientras el triángulo Suárez-Icardi-Nara sigue girando en los titulares, en Pinamar, el actor demuestra que, a veces, el silencio y la paz son las respuestas más valiosas.