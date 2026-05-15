Ya lo dice la canción: Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Y Wanda Nara no fue la excepción. La flamante actriz culminó el rodaje de ¿Querés ser mi hijo, la película que rodó en Uruguay y que, otra cosa que no cambia, no pasó desapercibida para nadie. Y mientras juega como nadie el juego mediático de la separación de Martín Migueles y de un supuesto romance con su galán Agustín Bernasconi, mostró las postales de la despedida.

En sus últimas horas en Montevideo, Wanda registró en sus redes cada paso de la última jornada. Desde la intimidad del Motorhome, con su equipo de trabajo encabezado por su amiga Natt Córdoba, hasta la foto multitudinaria típica de cada fin de rodaje. Lo que transmite el material, parte en blanco y negro y otra a color, es la buena onda y camaradería que se vivió en la filmación. Clima de estudiantina, promesas de que no se corte y la marca de estilo que le pone Wanda Nara a cada uno de sus actos.

“Los voy a extrañar”, escribió Wanda sobre las imágenes en las que baila con su equipo en un típico interior espejado de Motorhome. Un corte abruptó cambió la música, el clima y el color, en un juego cromático de opuestos. “The end” dice ahora el sobreimpreso y se ve al equipo levantando campamento. Uno que hace el último chequeo, unos cuantos saludan a cámara, otro espera en el camión para cargar los equipos. Cuál será el próximo paso, solo Wanda lo sabe. Lo concreto es que habrá que esperar a los últimos meses del año para verla en la pantalla grande.

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Durante la filmación de la película en Uruguay, las versiones sobre un posible vínculo sentimental entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi circularon con insistencia. La interacción entre ambos, tanto en el set como en las redes sociales, alimentó especulaciones que rápidamente se instalaron en el espacio mediático. A lo largo de las semanas de rodaje, algunos gestos y publicaciones dieron pie a las versiones de un acercamiento que iría más allá de lo profesional.

Las imágenes y videos compartidos por los protagonistas funcionaron como materia prima para los rumores. La dinámica entre Wanda y Agustín cautivó a seguidores y curiosos, generando debate y múltiples lecturas sobre la naturaleza real del vínculo. En el universo del espectáculo argentino, estas situaciones suelen potenciar el interés por los proyectos y sus protagonistas.

La gestión pública del rumor también fue parte del atractivo. Tanto Wanda como Agustín se mostraron activos en sus redes, subiendo contenidos que podían interpretarse de varias maneras. En ese contexto, el propio Bernasconi se refirió a la situación, aclarando cómo vivió la exposición y desmintiendo que exista una relación sentimental. El paso de ambos por la filmación quedó atravesado, entonces, por la combinación de trabajo y especulación mediática.

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De qué se trata la película de Wanda

¿Querés ser mi hijo? marca el debut protagónico de Wanda Nara en la pantalla grande. El largometraje fue rodado en distintas locaciones de Uruguay, con Agustín Bernasconi como galán y un elenco que completan Jean Pierre Noher y Charo López. La historia se centra en una mujer de carácter fuerte que, tras varios desencuentros amorosos, decide reinventar su vida.

El eje argumental gira en torno a la maternidad, los desafíos personales y las segundas oportunidades. El personaje interpretado por Wanda atraviesa una serie de situaciones inesperadas que la llevan a replantearse su entorno y sus deseos. La trama aborda cuestiones de vínculos familiares, relaciones de pareja y el peso de las decisiones en la adultez.

La producción ha generado expectativas tanto por el salto de Wanda Nara al cine como por el tono de comedia romántica que propone. Las primeras imágenes difundidas muestran escenas de alto impacto visual y un despliegue de locaciones que refuerzan el atractivo del film. El interés se incrementó con la publicación de adelantos y detrás de escena en redes sociales, donde los protagonistas compartieron fragmentos de la experiencia.