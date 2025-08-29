Paloma Silberberg decidió ventilar nuevos detalles sobre la traición que sufrió por parte de Nico González. A diferencia de lo que se creía, el detonante no fue el video del futbolista conversando con Sabrina Rojas en un boliche, sino una situación mucho más explícita.

En diálogo con Karina Mazzocco al aire de A la tarde (América), la modelo aseguró que el jugador de la Selección argentina llegó al punto de hacerle propuestas que “le hacía daño escuchar”. Además, detalló cómo descubrió la traición de su expareja.

La influencer aclaró que la situación se dio de casualidad cuando regresó a la Argentina. Como necesitaba ayuda para transportar algunas pertenencias, llamó a Nico a la casa que ambos compartían en Italia. Como él no atendía, Paloma registró en su teléfono las cámaras de la vivienda y allí lo encontró con otra mujer.

“Antes de que yo aterrice en Argentina, él estaba con otra. Y no era italiana, era argentina. Yo me comí todo el chamuyo que me había hecho (Nico) el día anterior”, explicó la joven.

Cuando Karina le consultó en qué área de la casa los descubrió, contestó con cierta risa nerviosa: “No hay cámaras en los dormitorios, por suerte, pero los vi en el living, en la pileta, era un touch and go”.

Para darle un toque de humor al tema, Silberberg bromeó: “Dudo que haya usado mi malla, porque me traje todo, salvo una valija”.

Hacia el final de la entrevista, reflexionó y dijo que la experiencia le sirvió para “cerrar el capítulo” y aclaró que “no espera un pedido de disculpas”.

Paloma Silberberg habló por primera vez sin filtro sobre uno de los motivos que habría provocado su separación de Nico González: los videos donde se lo ve muy cerca de Sabrina Rojas en un boliche.

En diálogo con A la tarde (América), la modelo reconoció que esas imágenes le dolieron muchísimo y fueron la gota que rebalsó el vaso en su vínculo con el futbolista de la Selección argentina.

Puede interesarte

“Estuvimos más o menos tres años. En el medio fuimos y venimos, pero llegamos a convivir. Cortamos el 20 de julio. No fue lo de Sabrina, pero eso sumó. Fueron un montón de cosas”, aseguró.

Y agregó: “No puedo confirmar si pasó algo entre ellos. Se lo tienen que preguntar. Obviamente, me sentí humillada cuando vi ese video en la tele. Imagínate que yo no sabía nada”.

Más allá de lo que se vio en los medios, aseguró que la versión que dio públicamente la conductora fue lo mismo que le dijo el futbolista en privado acerca de lo que pasó esa noche. “Él me dijo que se la habían presentado ahí para que la salude y que solamente hablaron. Ella le dijo que no lo conocía”, relató.

Luego, explicó que esas imágenes le causaron dolor porque no imaginaba verse expuesta de esa manera. “Me sentí humillada porque tengo familia, tengo amigas que tuvieron que ver ese video, además de un país... Quedé en el medio y me pegaron a mí”, remató.

Por otra parte, remarcó que fueron otras cosas más graves las que la llevaron a terminar el vínculo con el futbolista. En ese sentido, aseguró que esas situaciones fueron tan dolorosas como una “infidelidad” y que solían desencadenarse cuando venían a la Argentina.