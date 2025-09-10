Catalina Gorostidi se encuentra luchando con un problema de alimentación y está cansada de recibir mensajes hirientes en redes sociales. Por eso, hizo un descargo en el programa de streaming en el que trabaja, donde terminó contando que se cayó en la bañera.

“Estoy recontra podrida y el otro día subí una foto a propósito, donde se me veía la panza, porque siempre tengo los mismos haters que me ponen ‘ay, que flaca que estás’ o ‘a un vómito de morirte’. Yo nunca hablo del cuerpo de nadie que no sea del mío”, comenzó a decir en el streaming.

Preocupación por la salud de Cata Gorostidi



⭕La ex hermanita se desvaneció en la bañera por no comer y encendió las alarmas en sus seguidores. Hace un tiempo la joven reconoció tener complicaciones en su alimentación que la sumieron en un peso muy delgado.… pic.twitter.com/0UdBiQ0QDs — La Tecla Patagonia (@teclapatagonia) September 10, 2025

“La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. ¿Entienden? A ese nivel. Y fue porque estoy anémica, porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente. Pero estoy en tratamiento”, detalló Catalina.

“Yo nunca me quejé de que me critiquen mi cuerpo. Nunca dije ‘dejen de decirme que estoy flaca’. Sé lo que soy y es el cuerpo que tengo. No voy a dejar de subir fotos a Instagram porque a otros les moleste”, manifestó la exparticipante de Gran Hermano.

Catalina aclaró que ella no está contenta con lo que le sucede, pero no desea ocultarse: “Yo no promuevo ningún trastorno alimenticio, subo las fotos de mi cuerpo tal como es. Al que le guste, bien, y al que no, lo siento”.

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Catalina Gorostidi padece anorexia desde los 17 años y los seguidores de Gran Hermano se preocuparon al ver el fuerte descenso de peso que hizo al salir del reality. Ella se encuentra en tratamiento, pero aún le cuesta salir adelante. Estuvo hospitalizada y tiene apoyo psicológico.