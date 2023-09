Las aguas estaban calmadas para Luis Miguel, la mega estrella de la canción mexicana que ha vivido un plácido verano junto a su nuevo amor, la española Paloma Cuevas.

Pero el pasado a veces vuelve y en su caso, lo ha hecho a través de las declaraciones de la que fuera su mujer y madre de dos de sus hijos, la actriz mexicana Aracely Arámbula, con quien el cantante estuvo cuatro años, entre 2005 y 2009.

Arámbula acusa al llamado 'Sol de México' de no tener ningún contacto con sus hijos, Miguel de 16 años, y Daniel, de 15, y de no pasarles la pensión alimenticia que les corresponde, desde 2019.

Luis Miguel, es según su exmujer "deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy tranquila con mi vida. Trabajo mucho y no me hace falta nada para mantenerles. Es una responsabilidad, una obligación y un derecho de mis hijos".

Luis Miguel y Aracely Arámbula, hace años.

Parece ser, además, que ella había puesto una condición indispensable para que Luis Miguel viera a sus hijos, y es que Aracely estuviera presente en los encuentros.

Sin embargo, la actriz ha aclarado esta información. "Mi puerta siempre ha estado abierta, no solo tengo que estar yo. También puede haber gente de mi familia. No es una persona con la que tengan tanta comunicación como para mandárselos de viaje".

La actriz reclama al padre de sus hijos que tenga más "acercamiento con ellos. A mis hijos les he dicho que admiren muchísimo a su papá porque es un gran artista. Ojalá sea también un gran papá para ellos", explicaba Aracely Arámbula en su última cita ante los medios.

Tampoco sus hijos están por la labor de ver a su padre, según detalla la madre. "A ellos tampoco les interesa ahora ver a su papá. Él se tiene que ganar el amor de sus hijos, que se siembra diario. Soy una persona pro familia... que todo mundo esté en armonía, que todo mundo estemos bien".

Según Arámbula, sus hijos no han recibido invitaciones para ir a los conciertos de su padre, ni tampoco para la boda de su hermana, Michelle Salas, fruto de una relación anterior del cantante que tardó en reconocer como propia. Además, Miguel y Daniel se extrañan de que Luis Miguel tenga relación con las hijas de Paloma Cuevas y a ellos no los recoja en el colegio.

“El Sol de México” y la actriz de telenovelas estuvieron juntos durante cuatro años y se convirtieron en una familia con la llegada de sus dos hijos.

"Mis hijos sí dijeron '¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora?, les dije 'bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada'. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron 'wow, ¿por qué sí va para allá y no viene a mi escuela? Le dije mi amor a tu papá le gusta estar en España".

Aracely no le guarda rencor ni a Paloma ni a sus hijas. Al contrario, Paloma fue una gran amiga y madrina de uno de sus vástagos. "Los hijos de mi compadre Enrique Ponce (exmarido de Paloma)...Los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. Con Paloma no hay ninguna comunicación. Ella no me ha hablado. Ella es mi comadre, la conozco porque estuvo en la pila bautismal de mi hijo cargándole. Ellos eran íntimos amigos".