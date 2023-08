La extenista tunecina Selima Sfar ha hablado en una entrevista sobre uno de los momentos más duros de su vida. Y es que al deportista ha desvelado que cuando tenía 12 años fue violada por su propio entrenador, Régis De Camaret.

Sfar acababa de comenzar su carrera profesional. Dejó Túnez para trasladarse a una escuela de tenis en Biarritz (Francia), donde tuvo como profesor a Régis De Camaret. Meses después de entrar en la academia comenzó su pesadilla.

"En medio del viaje, era la una de la madrugada, se detuvo al costado del camino y empezó a tocarme, a hacerme cosas. En ese momento ni siquiera sabía lo que estaba pasando, no entendía nada. Hace 35 años, 12 años no son 12 años ahora", ha relatado la extenista.

Además, ha añadido más detalles que pueden herir la sensibilidad: "Una o dos horas después me desperté y él me tocó. Luego pasó de tocar a violar, muy rápidamente. Cada vez era lo mismo, me quedé paralizada. Duró casi tres años".

Sin embargo, ella tiene claro qué es lo que le motivaba a callar por entonces: "Lo único que sabía era que era uno de los mejores entrenadores del mundo, un pequeño 'Dios' del tenis en Francia y, si realmente quería convertirme en campeón, lo necesitaba".

Hasta que dijo basta. "A los 16 o 17 años comencé a rebelarme. No pude soportarlo más. Sentí una rabia horrible, una tristeza. Ya no quería entrenar con él, no podía. Fui a Burdeos, donde me formé durante un año y medio con Henri Dumont. Era una manera de salir de ahí. Entonces decidí ir a Londres y no tener más entrenador. Fue una decisión radical. Entrenaba sola seis horas al día. Fui disciplinada y llegué al top 100", explica.

No es la primera vez que Sfar habla de esto, pero sí en los medios de comunicación. Antes lo hizo en su libreo Servicio y volea, que publicó en 2005. "En ese momento ni siquiera lo había admitido ante mí misma, me dije que no había pasado nada cuando una parte de mí sabía que había pasado. No estaba preparada para que mis padres se enteraran así. Fue imposible. Me llevó 25 años admitirlo ante mí misma y 35 años decirlo públicamente. Respeto a Isabelle Demongeot y a todas las mujeres que hablaron. No juzgo a nadie", afirma.

Ese episodio ya ha quedado atrás para Sfar. También para otras 20 tenistas que denunciaron a De Camaret, que fue condenado en 2014 a 10 años de cárcel. Aun así, reconoce que "lo peor de todos estos años es eliminar la culpa y la vergüenza. Incluso en mi familia algunos me decían por qué no decías que no. Es lo peor que se puede escuchar".