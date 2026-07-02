El hallazgo se produjo cerca del lugar donde semanas atrás fue encontrado un cráneo en La Falda. Peritos forenses intentan determinar si ambos episodios están relacionados y si los restos corresponden a la víctima buscada desde mayo.

El hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona descampada de La Falda puso en alerta a la población y a las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba. Ahora, la Justicia investiga si el cuerpo corresponde al de una mujer que desapareció en mayo.

Las fuerzas de seguridad localizaron los restos en la intersección de Santiago del Estero y Río Quinto, un sector del valle de Punilla. El procedimiento fue llevado a cabo ayer miércoles, cuando los investigadores, tras semanas de búsqueda, obtuvieron pistas que los guiaron hasta el lugar señalado, según informaron fuentes consultadas.

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El hallazgo se produjo en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas del todo, pero los primeros informes indican que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. Hace aproximadamente un mes, y a pocos metros de este lugar, había sido encontrado un cráneo en el patio de una vivienda ubicada sobre Río Quinto al 500, en el barrio Molino de Oro.

En esa oportunidad, las autoridades dispusieron una serie de estudios para establecer si los restos eran humanos y, en caso afirmativo, determinar su origen, sexo y antigüedad. Una de las hipótesis iniciales señalaba que el cráneo podría haber sido trasladado hasta la propiedad por un perro del vecindario, aunque hasta ahora no se han difundido los resultados finales de esas pericias.

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Personal de la Dirección de Investigaciones Criminales y del Departamento de Homicidios, bajo las directivas de la Justicia, trabajó en el sitio para preservar la escena y comenzar el proceso de identificación de los restos. La prioridad de las autoridades es determinar si el cuerpo hallado corresponde a la mujer desaparecida, cuya búsqueda había movilizado a la familia y a diversas organizaciones sociales en las últimas semanas.

La Policía trabaja en la identificación del cadáver encontrado en La Falda, provincia de Córdoba y su relación con la mujer desaparecida en mayo pasado.

La recolección de pruebas en el lugar fue realizada bajo estrictos protocolos, dada la sensibilidad del caso y el avanzado estado de descomposición del cadáver.