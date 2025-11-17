Después de los conflictos que los distanciaron, Charlotte y Alex Caniggia pudieron hacer las paces y reconstruir su relación de hermanos.

Sin embargo, en varias oportunidades la mediática había dado a conocer que todavía no podía ver a Venezia, la hija que su mellizo tuvo con Melody Luz.

Por eso, en las últimas horas causó sorpresa al compartir en sus redes sociales una foto en la que se la ve muy feliz con su sobrina a upa.

“La familia Caniggia”, dice la historia de Instagram que en un principio publicó Alex y que luego Charlotte subió a su propia cuenta oficial.

Además de los emojis de corazones que acompañan al posteo, en la foto se nota el buen vínculo que hay entre ellos. Y, sobre todo, la emoción de Venezia por estar junto a su papá y su tía.

Cabe recordar que en agosto de este año, Charlotte había hablado sobre este distanciamiento con su familia: “Me encanta ser tía aunque hace bastante no la veo porque nos peleamos. No la vi más, no me la muestran”.