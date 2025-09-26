La FIFA anunció este viernes una dura sanción que golpea de lleno al fútbol internacional. Siete jugadores fueron suspendidos por un año tras comprobarse el uso de documentación falsificada en el proceso de convocatoria a la selección de Malasia. Entre los castigados aparecen los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, actualmente en Vélez, Deportivo Alavés de España y América de Cali de Colombia, respectivamente.

El comunicado del organismo rector del fútbol mundial confirmó que la Comisión Disciplinaria aplicó la pena al detectar “infracciones al artículo 22 del Código Disciplinario”, que regula los casos de falsificación. Además de la inhabilitación por 12 meses, cada futbolista deberá abonar una multa de 2.500 francos suizos (unos 2.500 dólares), mientras que la Federación Malasia de Fútbol (FAM) recibió una sanción económica de 350.000 francos suizos (438.000 dólares).

Los jugadores involucrados disputaron el encuentro del 10 de junio pasado, cuando Malasia venció 4-0 a Vietnam por las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática de Arabia Saudita 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia que derivó en la investigación.

Machuca tiene la pelota y está por atacar a un defensor de Vietnam

Los tres argentinos hicieron su estreno oficial en aquella goleada. Garcés, de 26 años y con pasado en Colón de Santa Fe, jugó los 90 minutos. Holgado, delantero surgido de San Lorenzo, ingresó como titular y fue reemplazado a los 73 minutos, justamente por Machuca, quien había llegado a Vélez a préstamo desde Fortaleza.

El presente deportivo de cada uno también se verá afectado. Machuca acumula 22 partidos con la camiseta del Fortín en la actual temporada; Garcés se consolidó como pieza clave en el Alavés de Eduardo Coudet en La Liga española; mientras que Holgado suma 8 goles y 2 asistencias en América de Cali durante 2025.

Rodrigo Holgado marcó uno de los goles en la victoria 4-0 de Malasia sobre Vietnam

La sanción alcanza también a otros cuatro futbolistas: el español Gabriel Felipe Arrocha (Unionistas), el brasileño João Vitor Brandão Figueiredo (Johor de Malasia), el neerlandés Héctor Alejandro Hevel Serrano (Johor) y el vasco Jon Irazábal Iraurgui (Johor).

De esta manera, la FIFA busca dar una señal contundente frente a las irregularidades administrativas en el fútbol internacional, dejando a los jugadores marginados de toda competencia oficial hasta septiembre de 2026.