Colón fue sancionado por la FIFA, debido a una deuda con Nacional de Paraguay. ¿Qué pasa con sus refuerzos?

Colón fue inhibido por la FIFA debido a una deuda con Nacional de Asunción, de 200.000 dólares, por el préstamo de Carlos Arrúa. En un comunicado, el ente rector del fútbol mundial anunció que el Sabalero no podrá realizar contrataciones el próximo mercado de pases. No obstante, no habrá restricciones para los jugadores que ya firmaron en el mercado actual.

La medida se implementó luego de que Nacional reclamara un incumplimiento de pago de parte de Colón por el paraguayo, que llegó al equipo santafesino en febrero de este año. El acuerdo inicial se trataba de un préstamo por un año, con cargo (200.000 dólares) y opción de compra.

La negociación

En la semana, Jose Vignatti (presidente de Colón) viajó a Paraguay para realizar diversas operaciones en el país, además de solucionar el inconveniente con el club paraguayo. Pero las negociaciones no prosperaron, y Nacional tomó la decisión de inhibir al Sabalero.

Si la situación no se resuelve, Colón no podrá realizar fichajes durante el próximo mercado de pases. Dicha prohibición no afecta a los jugadores que ya firmaron su contrato en el actual mercado como: Alberto Espíndola, Damián Batallini, Javier Toledo y Favio Álvarez, mas sí a Germán Conti, que ya se encuentra en Santa Fe, pero todavía no selló su vínculo con la institución y de no solucionarse, no podrá disputar minutos con el plantel.

Existe la posibilidad de saldar la deuda con la devolución del jugador, pero en Santa Fe afirman que se tiene el dinero en para efectuar el pago correspondiente en dólares (se posee el ingreso por la venta de Facundo Farías al Inter Miami en 5.000.000) y que mañana Nacional aceptará el pago para levantar la inhibición.

Carlos Arrúa en Colón

Actualmente, Carlos Arrúa se recupera de un desgarro que lo dejó fuera del encuentro de Copa Argentina frente a Lanús. En el Sabalero disputó 20 partidos donde convirtió un solo gol (frente a Colegiales por la primera ronda de la Copa Argentina).