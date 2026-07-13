Festejo mundialista
La “fila vikinga” llegó a los robots y el video se volvió viral
Las imágenes muestra a tres robots humanoides Atlas recreando la tradicional celebración de los hinchas de Noruega, al ritmo de un tambor y con empleados coreando la palabra noruega para “remar”.
Boston Dynamics compartió un video en el que tres robots humanoides Atlas recrean la icónica celebración de los hinchas de Noruega, conocida como la 'fila vikinga'.
En la escena, los robots se sientan en fila, levantan los brazos y simulan remar al ritmo de un tambor, mientras varios empleados corean la palabra noruega para "remar".
Hinchas interpretaron la grabación como un homenaje al gran desempeño de Noruega en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
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