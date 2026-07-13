Boston Dynamics compartió un video en el que tres robots humanoides Atlas recrean la icónica celebración de los hinchas de Noruega, conocida como la 'fila vikinga'.

En la escena, los robots se sientan en fila, levantan los brazos y simulan remar al ritmo de un tambor, mientras varios empleados corean la palabra noruega para "remar".

World Cup fever continues! Viking Row at Boston Dynamics HQ! pic.twitter.com/sZyXC78jNM — Boston Dynamics (@BostonDynamics) July 10, 2026

Hinchas interpretaron la grabación como un homenaje al gran desempeño de Noruega en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.