La situación procesal de Agostina Páez, la abogada argentina de 28 años detenida en Río de Janeiro tras un incidente en un bar de Ipanema, ha dado un giro sombrío. Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Brasil rechazó de manera oficial el pedido de su defensa para que la joven pudiera retornar a su país y seguir el proceso judicial desde Argentina.

La fiscalía brasileña fundamentó su decisión en la "severidad del hecho" y el riesgo procesal que implicaría su salida del territorio. Según el dictamen, permitir que Páez cruce la frontera debilitaría el control de la justicia local sobre un caso que Brasil ha tomado como emblemático en su lucha contra la discriminación.

El caso de Páez no es un episodio menor para la jurisprudencia brasileña.

Tolerancia cero: el peso de la Ley 14.532

El caso de Páez no es un episodio menor para la jurisprudencia brasileña. Desde la reforma de la Ley 14.532 en 2023, la "injuria racial" ha sido equiparada al delito de racismo, lo que la convierte en una figura imprescriptible y, en muchos contextos, no excarcelable.

Los fiscales sostienen que existen pruebas contundentes, incluyendo filmaciones de seguridad y testimonios de empleados del local, que demuestran que la argentina persistió en sus insultos a pesar de ser advertida de que estaba cometiendo un delito. Para el Ministerio Público, el argumento de la defensa sobre un "desconocimiento cultural" de las normas locales es insuficiente frente a la gravedad de los términos utilizados.

Recursos agotados y una estadía forzada

Más allá de lo estrictamente legal, el entorno de la abogada manifestó su profunda preocupación por su estado financiero. Tras dos meses de residencia obligatoria en Brasil, costeando alojamiento en moneda extranjera, alimentación y honorarios legales de alto nivel, los ahorros de Páez están llegando a su fin.

"Ya le queda poco dinero", confiaron fuentes cercanas a su defensa. La imposibilidad de trabajar y la incertidumbre sobre la fecha del juicio oral la colocan en una situación de vulnerabilidad extrema en un país donde no cuenta con red de contención familiar directa.

Según el dictamen, permitir que Páez cruce la frontera debilitaría el control de la justicia local sobre un caso que Brasil ha tomado como emblemático en su lucha contra la discriminación.

El último recurso: la decisión del Juez

A pesar del rechazo de la Fiscalía, la última palabra la tendrá el juez de la causa. La defensa de Páez ha intentado impugnar la validez de los videos presentados y sostiene que no hubo "dolo" o intención manifiesta de odio racial, sino una discusión acalorada.

Sin embargo, el panorama es complejo: Brasil aplica una política de "tolerancia cero" ante estos episodios, especialmente cuando involucran a turistas extranjeros. Mientras se aguarda la resolución definitiva, Agostina Páez permanece bajo prohibición de salida del país, enfrentando la posibilidad de una condena efectiva en suelo brasileño.