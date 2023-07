En las últimas horas, desde la cuenta de LAM en Twitter (@elejercitodelam) difundieron una foto, que enloqueció a los fans de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio de Gran Hermano 2022.

En la imagen en cuestión se observa al ganador del reality en un boliche, muy cerquita de una mujer, que para muchos era nada más ni nada menos que Juli.

Esa foto no hizo más que alimentar los rumores de romance entre los dos ex participantes de Gran Hermano. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a luz.

La mujer junto a Marcos es La Tora, que también estuvo en el mismo boliche esa noche. De hecho, se conoció una imagen que comprueba que ella tenía una gorra, como se ve en la foto publicada por LAM, horas antes de ir a ese lugar.