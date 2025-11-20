La noche preliminar de Miss Universo 2025, edición celebrada en Tailandia, registró un incidente que provocó sorpresa y creciente preocupación entre los organizadores, concursantes y seguidores del certamen.

Miss Jamaica, la doctora Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída desde el escenario mientras desfilaba en la ronda de traje de noche este miércoles 19 de noviembre. Dicha fase es uno de los momentos más esperados de la gala preliminar, donde las 120 concursantes buscan asegurar un lugar en la final prevista para el día 21 (en hora local).

Previo al accidente, la participante avanzaba con seguridad sobre la pasarela, luciendo un vestido largo y fluido en tono naranja. Los ánimos cambiaron cuando dio un paso más y se precipitó al vacío.

El público en el auditorio reaccionó con gritos de sorpresa. Videos difundidos en TikTok registraron cómo los miembros del equipo de producción corrieron hacia la zona del incidente. Luego, personal médico sacó a la concursante en camilla, lo que incrementó la preocupación por la gravedad de sus lesiones.

Cuál es el estado de salud de Gabrielle Henry

Tras varias horas de incertidumbre, la Miss Universe Organization (MUO) emitió un comunicado detallando el estado de salud de la representante jamaicana.

Según citó USA Today, Henry se encontraba estable tras sufrir “un par de heridas menores”, pero sin presentar fracturas.

Momento de tensión en #MissUniverse 2025#GabrielleHenry, Miss #Jamaica, sufrió una fuerte caída durante su presentación y tuvo que ser retirada en camilla del escenario.



Hasta el momento se desconoce su estado de salud.#Oaxaca #twitteroax #Noticias pic.twitter.com/CwN1xSOvbM — La Onda Oaxaca (@LaondaOaxaca) November 19, 2025

El presidente de la MUO, Raúl Rocha Cantú, visitó personalmente a Henry en el hospital de Bangkok donde fue internada. Poco después de la medianoche, hora local, el líder de la organización compartió una actualización oficial en redes sociales:

“Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche y estaremos en comunicación con su familia para apoyarla”, escribió.

La concursante, de 28 años, seguirá bajo supervisión médica hasta cumplir el protocolo estándar de recuperación. La organización no ha confirmado aún si podrá participar en la gala final.

La caída de Henry también generó consternación entre sus compañeras. Fátima Bosch, Miss México, dio declaraciones a la corresponsal de Sale el Sol TV este miércoles 19.

“Nos enteramos que se cayó en el hoyo que está en el escenario… Rápidamente tomaron acción”, explicó. “La Organización de Miss Universo hizo lo correcto y se la llevó al hospital. Le mandamos mensaje, pero no creo que ahorita esté viendo el celular”.

Bosch agregó que espera que la jamaicana “se ponga bien para que pueda estar al cien para la final”.

La joven representante de Jamaica es oftalmóloga, especialista en salud visual, y fundadora de la See Me Foundation, una organización que impulsa oportunidades económicas y educativas para personas con discapacidad visual en su país.

En una entrevista publicada días antes del incidente, Henry habló sobre el entusiasmo que sentía en Tailandia: “Es verdaderamente notable estar entre 120 delegadas representando a sus países y tener la oportunidad de experimentar la cultura y la hospitalidad tailandesa”, dijo al medio The Jamaica Gleaner.

Este accidente se suma a los imprevistos y escándalos de la edición actual de Miss Universo.

A inicios de noviembre, el director de Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil, fue duramente criticado tras llamar “estúpida” a Miss México durante una transmisión en vivo. El hecho provocó un rechazo generalizado y una serie de sanciones impuestas por la MUO, que prácticamente excluyeron a Itsaragrisil de los eventos oficiales del certamen.

A esto se sumó la salida repentina del juez Omar Harfouch el 18 de noviembre, quien acusó irregularidades en la selección de finalistas, incluyendo la existencia de un “jurado improvisado”. La organización desmintió categóricamente sus señalamientos.

La fase final de Miss Universo 2025 se realizará el 21 de noviembre a las 8 a.m en el país local. Por la diferencia horaria, la gala comenzará a las 8 p.m. (ET) del jueves 20 de noviembre para Perú, Colombia, Ecuador, Canadá y países que compartan el mismo huso horario.