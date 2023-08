Como cada sábado sucede con una figura distinta del espectáculo y la farándula, esta vez le tocó a Julieta Poggio afrontar una entrevista que irrumpía tanto en el plano personal como en el profesional, y la finalista de Gran Hermano y flamante protagonista de Coqueluche respondió con gusto.

Desde qué soñaba de pequeña a su primera vez en el sexo, pasando por su experiencia en el reality de Telefe y el filme que hizo con Luisana Lopilato hasta el presente en la obra que dirige José María Muscari, Julieta se fue explayando en distintos temas. Pero inesperadamente Pepe Cibrián se mostró en desacuerdo con el reportaje. Y lo comunicó en sus redes sociales.

El genial director teatral escribió en su Instagram -en un texto volcado siempre en mayúsculas- que días atrás lo consultaron por la propia Julieta -“persona que desconozco”, se sinceró-, y se encontró entonces con su nota. “¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Ella es la nueva Thelma Biral (por la talentosa actriz, quien supo protagonizar también Coqueluche)? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por una vocación, qué hacen?”, comenzó diciendo Cibrián.

Acto seguido, en el posteo apuntó a Julieta, quien es actriz, modelo y profesora de baile: “Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? Terrible futuro y casi presente del teatro argentino”. Y luego de mencionar a leyendas de las tablas, como Tita Merello, Ana María Campoy, Alfredo Alcón y tantos más -”¿dónde ha ido su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia?, ¿qué pensarán?”-, Pepe cerró su carta abierta, que tituló “Otro oro más a lo no dorado”, en clara referencia a la máxima distinción que APTRA le entregó a Gran Hermano en los últimos Martín Fierro.

Horas después Cibrián fue consultado por un reconocido programa de televisión y ratificó su postura. “No tengo nada en contra esa chica, no la conozco. A lo mejor es talentosa. Pero no es culpa de ella”, dijo, y se explayó: “El terrible problema es que el mérito que tiene esta chica, hasta ahora, es que salió de Gran Hermano. Y que le dieron el Oro. Gran Hermano ni siquiera es nuestro, viene de afuera, no es un éxito, es una cosa circunstancial y su éxito es de rating. Esta chica, por estar en ese programa, que sea protagonista...”.

El creador de Drácula sostuvo que su crítica apunta sobre los méritos artísticos que deben pesar, en su consideración, al momento de obtener un papel en una obra teatral determinada. “Yo no estoy en contra de ella (por Julieta), ¿qué culpa tiene? Thelma Biral se rompió el alma para hacer Coqueluche 10 años seguidos. ¡¿Cómo no me voy a indignar?! Sí me indigno. Si vengo de luchar la vida entera. La lucha no es eso, el llegar no es eso. La lucha es Thelma Biral. Yo vengo de esa raza (de artistas), soy de los últimos mohicanos. ¿Me van a decir que esto es el teatro? No me jodan. Esto no es el teatro. Es una cosa de hoy, que ojalá pase”.

Pese a que nunca lo menciona, Pepe pareciera dirigir sus críticas también a Muscari, quien convocó a Julieta para protagonizar Coqueluche en el Multiteatro, compartiendo escenario con una actriz de notable trayectoria como Betiana Blum, al igual que Mónica Villa, mientras Agustín Sullivan y Mario Guerci completan el elenco. Por eso, reparó en la marquesina de la obra: “No puede estar con Betiana Blum adelante de todo. ¡A ver si Meryl Streep está sentada atrás y la pendeja de moda está adelante! No se me ocurriría”, sentenció el hijo de Ana María Campoy y José Cibrián.