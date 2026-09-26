Por Cintia Vigil

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo dejaron medallas y grandes actuaciones para Argentina. También mostraron la aparición de una generación de deportistas que, pese a su corta edad, ya logró instalarse entre los mejores del continente.

Con apenas 15, 16, 17 y 18 años, atletas provenientes de distintas provincias subieron al podio en natación, gimnasia artística, pentatlón moderno, patinaje, golf y judo. Algunos llegaron como promesas y se marcharon convertidos en campeones suramericanos; otros rompieron récords o acumularon varias preseas en una misma edición.

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Santa Fe 2026 dejó así una nómina de jóvenes argentinos que, aun en plena etapa de formación, ya consiguieron resultados de peso a nivel continental. Estos son algunos de los atletas que dejaron su marca durante los Juegos:

Laila Chain, medallista con apenas 15 años

Entre las más jóvenes aparece Laila Chain, oriunda de Luján, provincia de Buenos Aires, que con apenas 15 años tuvo una actuación sobresaliente en natación.

Chain consiguió medallas tanto en pruebas individuales como en relevos. Fue plata en los 400 metros combinados, con un tiempo de 4:50.98, y también integró equipos argentinos que llegaron al podio.

Su presencia entre atletas mayores confirmó la proyección de una nadadora que ya desde muy chica comenzó a representar al país en competencias internacionales.

Julieta Lucas, cuatro oros con 16 años

La gimnasia artística tuvo una de las grandes figuras jóvenes de los Juegos en Julieta Lucas, de Pilar, Buenos Aires.

Con 16 años, se convirtió en una de las deportistas argentinas más destacadas de Santa Fe 2026 al conseguir cuatro medallas de oro y una de plata.

Fue campeona por equipos, ganó el All Around, se impuso en barras asimétricas y suelo, y además obtuvo la plata en viga.

Su actuación tuvo además un componente histórico: se convirtió en la primera gimnasta argentina en conseguir cuatro títulos en una misma edición de los Juegos Suramericanos.

Cecilia Dieleke y una cosecha de siete medallas

También con 16 años, Cecilia Dieleke, nacida en San Martín, provincia de Buenos Aires, protagonizó una de las actuaciones más importantes de toda la delegación argentina.

La nadadora terminó los Juegos con siete medallas: tres de oro, tres de plata y una de bronce, después de subir al podio en cada una de las pruebas que disputó.

A la cantidad de medallas le agregó marcas de alto nivel. En los 50 metros espalda consiguió un récord de los Juegos y una nueva marca argentina juvenil, mientras que en los 100 espalda estableció un récord nacional absoluto.

Catalina Serio, campeona a los 16 años

Desde Sarmiento, Chubut, llegó otra de las grandes revelaciones. Catalina Serio, de 16 años, ganó la medalla de oro en pentatlón moderno con 1.404 puntos.

Su título tuvo además un componente especial porque Santa Fe 2026 presentó la modalidad con obstáculos en reemplazo de la equitación.

Serio también consiguió una medalla de plata en el relevo mixto junto a Franco Serrano, completando unos Juegos que la instalaron entre las principales exponentes jóvenes de la disciplina.

Emilia Acosta celebró casi en casa

Para Emilia Acosta, de Rafaela, Santa Fe, la competencia tuvo un significado particular.

Con 17 años, la gimnasta consiguió tres medallas: oro por equipos, oro en salto y bronce en el All Around.

En la final de salto se impuso con 13.650 puntos, mientras que en el concurso completo terminó tercera. Su rendimiento la convirtió en una de las protagonistas argentinas de la gimnasia artística y le permitió celebrar prácticamente como local.

Lopetegui cambió el viaje de egresados por una medalla

Otra de las historias de la delegación fue la de Micaela Lopetegui, de General Pacheco, Buenos Aires.

A los 17 años, decidió resignar su viaje de egresados para competir en los Juegos Suramericanos y terminó subiendo al podio del patinaje artístico.

Lopetegui obtuvo la medalla de plata en Libre femenino, con 147,66 puntos, y convirtió aquella decisión en uno de los relatos de color que dejó Santa Fe 2026.

Ana Giuliano, podio y récord de cancha

El golf también tuvo representación entre las jóvenes medallistas. Ana Giuliano, de Córdoba y vinculada al Río Cuarto Golf Club, consiguió a los 17 años una destacada actuación.

Fue bronce en la competencia individual femenina y también integró el equipo argentino que consiguió otra medalla de bronce.

Durante el torneo llegó además a liderar la clasificación y firmó una vuelta de 66 golpes, récord de cancha.

Malena Santillán, oro y récord en la pileta

Con 18 años, Malena Santillán fue otra de las grandes protagonistas de la natación argentina.

Nacida en San Francisco, Córdoba, pero deportivamente vinculada al Club Atlético Unión de Santa Fe, se quedó con el **oro en los 200 metros espalda** con un tiempo de 2:10.99, nueva marca de los Juegos.

También sumó otras medallas durante su participación, entre ellas una plata en los 400 metros libre.

Tomás Quinteros, bronce en judo

El judo aportó otro nombre joven al medallero argentino. Tomás Quinteros, de Santa Rosa, La Pampa, consiguió a los 18 años la medalla de bronce en la categoría de hasta 90 kilos.

Su podio confirmó la presencia de una nueva camada dentro del judo nacional y amplió el mapa federal de los jóvenes argentinos que encontraron su lugar entre las medallas.

Una generación con presencia federal

El recorrido de estos deportistas muestra además una característica que atravesó a Santa Fe 2026: el talento joven argentino apareció desde distintos puntos del país.

Buenos Aires aportó nombres como Chain, Lucas, Dieleke y Lopetegui; Santa Fe tuvo a Emilia Acosta; Córdoba, a Ana Giuliano y Malena Santillán; Chubut celebró con Catalina Serio y La Pampa lo hizo con Tomás Quinteros.

Más allá de las medallas, sus actuaciones dejaron una señal de futuro. Varios todavía compiten en categorías juveniles, cursan sus estudios o atraviesan sus primeras experiencias internacionales de

