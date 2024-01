El actor Devin Ratray, que en su adolescencia fue una de las estrellas del recordado film Mi pobre angelito, estuvo internado debido a un severo problema de salud del que no se conocen detalles.

“Estuvo en estado crítico, pero ahora volvió a la casa y descansa por orden de los médicos que lo atendieron”, confirmó al sitio TMZ una fuente cercana a la familia de Ratray.

Qué le pasó a Devin Ratray, uno de los actores de “Mi pobre angelito”

La situación ocurre en medio del juicio por violencia doméstica que estaba por empezar esta semana en Oklahoma en contra del actor de 47 años. Debido a la dificultad en la salud por parte de Ratray la selección del jurado que se iba a hacer en estos días se postergó para febrero.

Ratray fue acusado por su exnovia de haberle pegado en la cara y haberla intentado ahorcar durante una discusión que mantuvieron en una habitación del hotel Hyatt, de la ciudad de Oklahoma. “Así es como mueres”, supuestamente le dijo a la chica, mientras la estrangulaba.

Ante el ataque, ella le mordió la mano y le pegó en la cara a su novio. Luego se escapó por la escalera, salió del hotel y esperó a que llegara la policía, a la que llamó en ese momento.

Por este hecho, el actor fue arrestado por “violencia doméstica” y “agresión por estrangulamiento”. Luego fue liberado tras pagar una multa de 25.000 dólares.

El actor que encarnó a Buzz McCallister en la comedia protagonizada por Macaulay Culkin tuvo su primera comparecencia ante el tribunal que elevó su caso en febrero de 2022. En ese momento, se declaró inocente.

“Devin Ratray niega haberle puesto la mano encima o haber hecho algo relacionado con esa situación”, aseguró Scott Adams, el abogado del actor, según citó el medio Page Six.

Devin Ratray nació el 11 de enero de 1977 y se hizo famoso al interpretar a Buzz, el hermano de Kevin, el personaje que encarnó Macaulay Culkin. Pero no fue lo único que hizo en su vida laboral: en los últimos años tuvo varios roles secundarios y participaciones especiales importantes.

Entre la lista de ficciones en las que estuvo figuran Better Call Saul, The Tick, Kimi, Estafadoras de Wall Street, Muñeca Rusa, The Good Fight, Mosaic, R.I.P.D.: Policía del más allá y Nebraska, entre otras.