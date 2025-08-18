Inusual hallazgo
Rescataron un yaguarundí perdido en las calles de San Justo
Estaba en la puerta de una casa. Fue trasladado a la Granja La Esmeralda para su revisión y futura liberación.
Un inusual episodio ocurrió en las últimas horas en el Portón del Norte Santafesino. Personal de la Guardia Rural Los Pumas, con asiento en San Justo, rescató a un pequeño ejemplar de Puma Yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) que se encontraba en la puerta de una vivienda.
Un llamado clave
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Sección N°16, quienes fueron alertados mediante un llamado telefónico de un vecino.
El hombre relató que frente a su domicilio había aparecido el animal silvestre, que se mostraba visiblemente asustado y desorientado.
Captura y resguardo
Con los recaudos necesarios, los efectivos rurales lograron capturar al felino para resguardarlo de manera segura.
Posteriormente se dio aviso a personal idóneo, quien dispuso que el ejemplar fuera trasladado a la Granja La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe. Allí será sometido a una revisión veterinaria para luego evaluar su reinserción en su hábitat natural.
En el procedimiento tomaron intervención la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, organismos que coordinarán los pasos a seguir para garantizar el bienestar del animal.