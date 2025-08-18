Un inusual episodio ocurrió en las últimas horas en el Portón del Norte Santafesino. Personal de la Guardia Rural Los Pumas, con asiento en San Justo, rescató a un pequeño ejemplar de Puma Yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) que se encontraba en la puerta de una vivienda.

Un llamado clave

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Sección N°16, quienes fueron alertados mediante un llamado telefónico de un vecino.

El hombre relató que frente a su domicilio había aparecido el animal silvestre, que se mostraba visiblemente asustado y desorientado.

Captura y resguardo

Con los recaudos necesarios, los efectivos rurales lograron capturar al felino para resguardarlo de manera segura.

Los efectivos rurales lograron capturar al felino para resguardarlo de manera segura. Crédito: El Litoral.

Posteriormente se dio aviso a personal idóneo, quien dispuso que el ejemplar fuera trasladado a la Granja La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe. Allí será sometido a una revisión veterinaria para luego evaluar su reinserción en su hábitat natural.

En el procedimiento tomaron intervención la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, organismos que coordinarán los pasos a seguir para garantizar el bienestar del animal.