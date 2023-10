La hermana menor de Charly García, Josi García Moreno, rompió el silencio y dio detalles sobre la situación de salud del ídolo del rock nacional, tras la polémica que se generó semanas atrás por una internación del músico en una clínica privada y las declaraciones de otros artistas, como Fabiana Cantilo o Fernando Samalea, que contaron que el entorno del exlider de Serú Girán no les permitían verlo. “Está cuidado por toda la familia y recuperándose”, aseguró Josi.

"Charly está con tratamiento y con kinesiólogo todos los días”, afirmó García Moreno y, según contó a Clarín, la hospitalización del cantante de 71 años en agosto “fue porque tuvo fiebre, fue el médico a la casa y no le bajaba, y por las dudas lo internaron”. “Estamos ahí, cuidándolo y acompañándolo para que se recupere", expresó su hermana.

La internación y el mutismo de la familia en aquel entonces, al igual que cuando sufrió graves quemaduras en un accidente doméstico a principios de 2022, preocupó a los fans y seguidores del mítico referente del rock nacional. Los músicos Fabiana Cantilo y Fernando Samalea, históricos integrantes de sus distintos grupos como solista, encendieron aún más la polémica con sus declaraciones.

Josi García Moreno, hermana menor de Charly García (Foto: Ministerio de Cultura de la Nación)

“No me lo dejan ver y ya dejé de insistir. Lo último que supe es que no camina”, planteó Fabi a fines de septiembre. Samalea publicó un posteo en Facebook, que luego borró, en el que decía: "Lamentablemente somos demasiados los músicos amigos de Charly a los cuales se nos impide verlo. Ojalá eso cambie pronto. Lo queremos bien, contento y libre, unido a la música, que es lo que más ama”. Rápidamente surgió el hashtag #FreeCharly en las redes sociales, que comparaban la situación de Charly con la de Britney Spears o la de Diego Armando Maradona.

"Lo molesto es que digan que somos un 'entorno'. ¡Somos la familia y estamos acompañándolo! También es molesto que ciertas personas salieron a decir cosas, y ya Charly llamó a algunos y tuvo su intercambio de palabras”, aseguró Josi, quien además reveló que su hermano volvió al estudio de grabación la semana pasada, pero que va de a poco y en la medida que puede.

Josi García Moreno estuvo, desde niña, muy influenciada en su formación por la música. Creció entre lo clásico, tango, folklore y el desarrollo del rock local, que despertaba tras la irrupción de grandes grupos y solistas internacionales, como The Beatles, The Who, Joni Mitchell y The Rolling Stones, entre otros. Creó y produjo importantes ciclos de música para la televisión como La Cueva, Rocanrol y Volver Rock, convirtiéndose en una importante difusora del rock nacional.





La última internación de Charly García

Charly fue internado el sábado 12 de agosto en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) del barrio porteño de Recoleta, luego de haberse realizado una serie de chequeos de rutina. En su momento había trascendido que los profesionales de la salud decidieron internarlo para poder evaluar los resultados de sus estudios, ya que esos analisis preliminares no fueron los esperados.

Desde su familia desactivaron rápidamente el rumor y afirmaron que se trató de un control de rutina. Días después, con una publicación en su cuenta de Instagram donde se lee: “¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM”, el músico y compositor informó la noticia del regreso al hogar tras el chequeo médico.