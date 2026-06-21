El siniestro vial ocurrió durante las primeras horas de este sábado en la autopista Panamericana, a escasos metros del cruce con la Ruta 197, en la localidad bonaerense de General Pacheco. Según las primeras precisiones del hecho, el automóvil en el que se trasladaba el músico junto a su familia sufrió un desperfecto mecánico imprevisto, lo que obligó a detener la marcha sobre la calzada asfáltica.

En ese instante de extrema vulnerabilidad, otro vehículo que circulaba en el mismo sentido no logró esquivarlos y embistió de lleno la parte trasera del rodado detenido. Debido a que la menor se encontraba ubicada en el asiento posterior, recibió el impacto principal de la colisión, lo que le causó la muerte de forma casi inmediata.

La dolorosa noticia conmovió tanto al ámbito de la seguridad vial como al mundo de la música tropical tras confirmarse que Aiona, la pequeña nena de apenas dos años que falleció en el violento choque en la autopista Panamericana es hija de uno de los músicos de Rodrigo Tapari.

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Horas más tarde, se constató que la víctima fatal era hija de Juan Manuel Toloza, trombonista estable de la banda del reconocido cantante Rodrigo Tapari. A raíz del trágico suceso, el artista decidió cancelar todas sus presentaciones programadas para el fin de semana.

El violento choque dejó además un saldo de heridos graves dentro del círculo familiar. La madre de la pequeña, identificada como Camila Martínez, debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Pablo Nogués. Fuentes médicas indicaron que ingresó consciente pero presenta lesiones de consideración, entre ellas una fractura de pelvis y un severo compromiso en el bazo, por lo que su estado físico es seguido de cerca y bajo pronóstico reservado.

Por su parte, el trombonista Juan Manuel Toloza fue derivado al Hospital de Pacheco. El músico recibió asistencia inmediata por heridas de carácter leve y se encuentra fuera de peligro físico, aunque atravesando el shock lógico del desgarrador momento.

El propio Rodrigo Tapari utilizó sus canales de comunicación oficiales para expresar su pesar y solidarizarse de manera pública con su compañero.

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Dolor en la movida tropical

La noticia impactó de lleno en el ambiente de la música popular, donde el trombonista es una figura muy apreciada. Al tomar conocimiento de la magnitud de la tragedia, el propio Rodrigo Tapari utilizó sus canales de comunicación oficiales para expresar su pesar y solidarizarse de manera pública con su compañero de ruta.

'Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos', comunicó el artista a través de su cuenta de Instagram. En el mismo posteo, el cantante sumó un pedido de acompañamiento hacia sus seguidores: 'Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia', dice en el comunicado que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y condolencias de fanáticos y colegas de la escena musical.